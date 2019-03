Salta Basket va por el sexto triunfo al hilo

Está dulce y no se quiere empalagar. Salta Basket buscará su sexta victoria consecutiva en la Liga Argentina cuando reciba esta noche, a partir de las 21.30 en el estadio Delmi, a San Isidro de San Francisco, Córdoba.

Los infernales llegan a este choque con números que sorprenden y que se encuentran entre las mejores rachas de la corta vida del conjunto provincial. Desde hace un mes no pierde y logró tres triunfos de visitante (ante Sportivo América, Echagüe y Unión), más dos en condición de local ante el propio Echagüe y Ameghino.

Si bien los rivales anteriores fueron equipos duros, el de esta noche será considerado clave, por la ubicación de ambos en la tabla de posiciones y porque el equipo cordobés llega con tres victorias consecutivas.

Los dirigidos por Leandro Hiriart ganaron el Súper 4 y entre sus objetivos, intentará llegar a los play-offs en la mejor ubicación posible.

Por eso, de ganar esta noche quedará provisoriamente como escolta de Central Argentino Olímpico de Ceres en la Conferencia Norte.

En la recta final

La fase regular llega a su fin a mediados del próximo mes y después de este encuentro entre los infernales y el conjunto de la localidad de San Francisco, los salteños tendrán por delante solo cinco partidos antes de llegar a los play-offs.

El lunes 25 jugarán con Independiente de Santiago del Estero en el polideportivo salteño.

Luego tendrá su última gira antes de los cruces. Será entre el 31 de este mes y el 2 de abril. El primer choque será ante Oberá TC en Misiones y el segundo con Central de Ceres, en Santa Fe.

A la vuelta, Salta Basket se medirá con Tiro Federal, el viernes 5 y cerrará ante Unión de Santa Fe, siete días más tarde. Ambos partidos en Ibazeta y O’Higgins.

Cabe recordar que de ganar la Liga Argentina, los infernales clasificarán directamente a la Liga Sudamericana.

Si no logra el campeonato, jugará una finalísima ante el ganador de este torneo, por haber sido el campeón del Súper 4.