El Gobierno espera un informe clave de Interpol sobre los dos iraníes

Mientras se investiga una llamada que los iraníes realizaron en Ezeiza desde un celular a un número local, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró este martes que se aguarda una respuesta clave de Interpol Irán para determinar la verdadera identidad de la pareja que ingresó al país con pasaportes falsos.

La funcionaria comunicó que desde Grecia confirmaron que el hombre fue identificado como iraní pero con otro nombre distinto al que declaró cuando fue detenido en Argentina: Sajjad Samiel Naserani. La mujer dijo llamarse Mashoreh Sabzali. De ella también se aguarda la confirmación.

‘La identidad de estas personas aún debe ser respondida por Interpol Irán. Veremos que contesta Irán respecto a si tienen antecedentes de algún tipo‘, señaló Bullrich en declaraciones a Radio Mitre.

Mientras el juez Luis Rodríguez define la situación de los detenidos y la Policía Federal continúa recabando datos que hacen a la causa, la funcionaria destacó la respuesta inmediata ante el alerta naranja que alertó sobre el ingreso. ‘Lo importante acá es que como Estado tuvimos una respuesta rápida. La Policía Federal tuvo un accionar impecable en la búsqueda y en poder encontrarlos‘, añadió.

‘El sistema de migraciones, que conectamos en el 2016, funcionó perfectamente. Se dio un alerta naranja. Pero eso debe ser bien interpretado, porque el alerta naranja es sobre la documentación pero a la vez la persona no tiene impedimentos para ingresar‘, explicó la funcionaria responsable de la seguridad.

Bullrich reiteró que fue ‘un error humano‘ en el procedimiento, lo que permitió que la pareja ingrese al país. ‘En este caso, las personas de migraciones interpretaron el documento sin darse cuenta que, si bien no tenían impedimento para ingresar, el hecho de ser adulterado debían ser retenidos y aclara esto delante de un juez. Ese fue el procedimiento que no se realizó‘, añadió.

Sajjad Samiel Naserani y Mashoreh Sabzali llegaron a la Argentina provenientes de España, donde también entraron y salieron sin ninguna restricción. ‘Al sistema de alerta naranja de Interpol hay que interpretarlo muy correctamente porque dice dos cosas contradictorias: que el pasaporte está intervenido, pero la persona no‘, sostuvo Bullrich

La ministra explicó cómo debería haber sido el procedimiento correcto. ‘Llamar a la policía, detenerlos y ver si ese pasaporte adulterado es producto de un error, si fue robado o si estaba adulterado para querer esconder, como en este caso, la verdadera identidad de la persona‘.

Para Bullrich también ‘hubo una cadena de errores humanos‘, tal como lo admitió Horacio García, director nacional de Migraciones, que ‘por suerte se pudo subsanar rápidamente con la detención‘ de la pareja.

‘Migraciones depende del Ministerio del Interior y ellos informaron que fueron desplazadas las personas responsables porque es una falta grave. Las personas de Migraciones no respetaron la cadena de mandos cuando saltó la alerta; ellos tiene una serie de controles y eso fue lo que falló y tuvo consecuencias en las personas que estaban a cargo‘, concluyó Bullrich.

Por estas horas se investiga una llamada de 85 segundo que los iraníes realizaron tras arribar a Ezeiza. Según se pudo saber, se comunicaron con un estudio de abogados especializado en migraciones, por lo que es de esperar que en los próximos días se conozca más información en torno a la actividad que esperaban desarrollar en la Argentina.