Expresión corporal, una metodología para educar y aprender

Sin dudas, la expresión corporal es la materia prima del proceso de comunicación que se establece entre las personas. Y su importancia es tal que, incorporarla al proceso educativo, cultivarla y desarrollarla, es un excelente desafío para quienes tienen la responsabilidad de impartir conocimientos.

Así lo entiende el profesor y coach ontológico Dany Chávez, quien a partir de este año imparte la materia Introducción a la comedia musical en el Instituto Jean Piaget, en una novedosa propuesta que busca la apertura de ideas, imágenes y sensaciones en los estudiantes.

“Con los directivos y el equipo docente del colegio buscamos que el lenguaje corporal , ya sea el canto, la danza y la actuación, les permita a los chicos exteriorizar sus pensamientos y sentimientos, y al mismo tiempo ampliar su visión de las cosas incorporando valores”, dice Chávez en diálogo con El Tribuno.

Y remarca que los temas que son de debate nacional, como la legalización del aborto y la violencia de género, así como reflexionar sobre los derechos del niño, entre otros aspectos, fueron objeto de discusión a través de diferentes formas de representación corporal.

“Con la elaboración del guión, el armado escenográfico y el apoyo del maestro de música, los estudiantes pusieron en escena los derechos del niño a través de una comedia musical. Es decir que se adquieren conocimientos a través de una forma de comunicación artística”, explica.

Los protagonistas de esta metodología son los alumnos de los dos últimos grados de la primaria y los dos primeros cursos de la secundaria.

“Se trata de una actividad opcional para los estudiantes incorporando el canto y la actuación, sin pretensiones de cultivar cantantes ni actores, sino como una forma de trabajar unidades temáticas desde las fortalezas de cada chico”, apunta Chávez.

Y pone el acento en el aprendizaje de los adultos, “porque sobre temas que generan grietas entre los mayores, los chicos logran conciliar. Cultivan la tolerancia y, fundamentalmente, el respeto a la diversidad de pensamientos, al que piensa distinto. Cada uno dice su propia verdad y aprecia la del otro”, remarca.

Un sistema de apertura

El coach afirma que este sistema de enseñanza y aprendizaje está dando excelentes resultados y permite que los estudiantes conozcan contextos y realidades diferentes. “La comedia musical que preparamos no solo la presentamos en el Teatro Florida sino que la llevamos a Tucumán, porque los chicos ponen en escena temas de su interés y cotidianeidad”.

Finalmente, Chávez dijo que el objetivo es que los chicos que se inclinen por las actividades artísticas puedan desarrollarla en su propio entorno, en su ciudad, “que no se vea con prejuicios porque son innumerables los niños y adolescentes que tienen aptitudes y no se animan a seguir carreras fuera de las tradicionales. Y simultáneamente se abren al conocimiento revalorizando nuestras raíces. Tenemos que mostrarles a los chicos que la música o el baile no empieza o termina en el reguetón y que los primeros raperos son nuestros payadores, por ejemplo. Hasta se animaron a escribir sus propias payadas. Es salir, básicamente, de los límites ideológicos y nutrirlos con herramientas de calidad”.