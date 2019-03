Passarella: “Messi es un gran jugador, pero tiene otra actitud en Barcelona”

El Káiser además expresó que “algo no encaja con él en la Selección. No sé que es, tendría que estar adentro para saberlo”.

Daniel Alberto Passarella, defensor y capitán campeón en el Mundial de 1978 con el seleccionado argentino, marcó este sábado que Lionel Messi tiene “otra actitud” en Barcelona que cuando juega con el equipo nacional tras la derrota del viernes pasado contra Venezuela por 3 a 1 en Madrid, durante un amistoso de fecha FIFA.

“Messi es un grandísimo jugador pero tiene otra actitud cuando juega con Barcelona”, declaró el exfutbolista, entrenador y presidente de River Plate en diálogo con ESPN.

Passarella protagonizó 73 encuentros en la mayor y anotó 22 goles. Como entrenador estuvo al frente en 55 partidos y logró un 66% de efectividad aunque quedó eliminado en el Mundial de Francia 1998 en los cuartos de final, al caer ante Holanda (2 a 1).

“Allá se encuentra mejor. A veces suceden estas cosas, que vos jugás en un equipo y lo hacés bien, te quieren, pero no te encontrás a gusto. Algo no encaja. No sé que es, tendría que estar adentro para saberlo”, continuó.

Passarella, de 65 años, fue clave en la consagración de Argentina en el Mundial que se desarrolló en el país durante la dictadura cívico - militar en 1978.

Asimismo, el Káiser sostuvo que lo convocaría “siempre” si fuera el seleccionador, cargo que ocupó entre 1994 y 1998, y que Messi hace “goles increíbles cada fin de semana”.

Por otro lado, Passarella resaltó la labor de Gerardo Martino, también exseleccionador argentino, actualmente en México.

“Es una gran persona y fue un gran jugador. Hicieron muy bien los mexicanos en contratarlo. De la última década, ha sido el mejor DT de Argentina”, afirmó.