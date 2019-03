LeBron James y los Lakers, afuera de los play-offs 

El astro de la NBA se perderá la postemporada por primera vez en 13 años, ya que su equipo no clasificó.

La estrella LeBron James tendrá que ver por televisión los play-offs de la NBA por primera vez desde la temporada 2004-2005, después de que Los Ángeles Lakers fueran eliminados de la contienda el viernes tras caer 111 a 106 ante los Brooklyn Nets.

Por primera vez desde la fusión NBA-ABA (1976-77), los play-offs de la NBA no contarán con LeBron James, Shaquille O’Neal, Michael Jordan o Kareem Abdul-Jabbar. La última vez que ninguno de estos jugadores llegó a la postemporada fue la temporada 1975-76, la primera temporada de Kareem con los Lakers.

James ganó una serie de play-offs en 13 temporadas consecutivas, empatando con Bill Russell por la segunda racha más larga en la historia de la NBA. Solo Robert Horry tiene una racha más larga, 16 consecutivas.

Horry lo hizo en 1992-2008, Russell de 1956-69 y ahora LeBron de 2005-18. Shaquille O’Neal lo hizo en 12 al hilo (1994-06) al igual que Sam Jones (1957-69).

Durante su carrera en los play-offs James reescribió el libro de récords. El ocupa el primer lugar en minutos, puntos, tiros a la canasta y robos de balón en la historia de postemporada de la NBA.

La racha de James en finales de NBA también ha llegado a su fin. Los únicos jugadores que llegaron a las finales de NBA en ocho temporadas consecutivas o más fueron parte de la dinastía de los Boston Celtics.

Los Lakers (31-41) se perderán los play-offs por una sexta temporada consecutiva, la racha más larga en la historia de la franquicia, que se ha coronado en la NBA en 16 ocasiones. Cabe destacar que los angelinos se quedaron sin chances cuando aún le restan disputar diez partido de la fase regular.

Eso pese a la llegada en julio pasado de LeBron, quien se quedó corto en su 81º triple-doble de carrera, con 25 puntos, 14 asistencias y 9 rebotes.

Los Lakers solo se habían perdido los play-offs cinco veces en sus primeras 55 temporadas antes de la actual sequía.

El desenlace para los Lakers de Lebron en la primera temporada no fue el esperado. Después de su regreso exitoso a Cleveland, la franquicia con la que debutó en la NBA y que la llevó a ganar el único título de su historia en 2016, James sintió que tenía que buscar un nuevo desafío en su carrera. Por eso eligió irse a Los Ángeles, para intentar quedar en la historia de la segunda franquicia con más títulos en la historia de la NBA.

La reconstrucción del equipo que tiene a Magic Johnson, una leyenda de los Lakers, como gerente de operaciones, todavía no ve resultados.