Ibire, tajante: “No permitiremos  que nos desciendan  en un escritorio”

Lo dijo el vicepresidente del albo. No descartan impugnar en el Consejo Federal si le dan los 6 puntos a Deportivo Roca.

La “novela” y el revuelo oca­sionado por la protesta de De­portivo Roca no hizo otra cosa que agregarle un matiz más a un torneo Federal A que desde hace tiempo tiene olor a turbio y está bañado de suspicacias, con sospechas de amaños de partidos, de jugadores “toca­dos” de un lado y de otro, con una fuerte acusación pública de un dirigente de Deportivo Roca “al Gobierno salteño” tras el polémico empate con Ferro de General Pico que ter­minó con agresiones al árbi­tro, serios incidentes y jugado­res suspendidos; y como si es­to fuera poco, la protesta de ese mismo club por mala in­clusión de jugadores de Ferro de General Pico e Independiente de Neuquén.

Inmediatamente después de confirmada que la protesta de Roca era oficial, para evitar que el fallo del Consejo Fede­ral descienda a los equipos salteños, los dirigentes en la provincia comenzaron a acti­varse. Y en Gimnasia, el vice­presidente Juan Carlos Ibire expresó que harán todo lo po­sible para evitar que el fracaso

se consume en una oficina de AFA. Él, junto a otros directi­vos y asesores legales, viajarán mañana a Buenos Aires, están preparando los argumentos, y no descartan recusar el fallo en caso de ser desfavorable.

También desde el albo ade­lantaron que ya hablaron con los otros dos clubes perjudica­dos, Juventud y San Martín de Formosa, para unificar crite­rios a la hora de embestir para intentar anular esa protesta. “Hay cosas que no se hacen bien, las dos últimas fechas del Federal A, si se jugaban el mismo día y horario, se evita­ba un montón de cosas. Es in­sólito que un técnico haga ju­gar a un expulsado, no pasó nunca en el fútbol, es obvio que todo es más que raro. Lu­char contra todo eso se hace muy difícil. Nosotros como di­rigentes somos culpables por la situación límite, no quere­mos desviar, nos hacemos cargo, pero sería muy injusto que los descensos de los salte­ños se sentencien en un escri­torio”, le dijo Ibire a El Tribuno.

“Si no llegamos a jugar el cua­drangular iremos hasta las úl­timas consecuencias. El reglamento también tiene que avalar a los que somos terce­ros perjudicados. No permiti­remos que nos desciendan por escritorio”, concluyó.



Malestar con Ramasco y Taberna

Continúan los coletazos del clásico perdido con Juventud que dejó a Gimnasia en un hi­potético desempate por el descenso y desde la dirigen­cia también existe malestar con el cuerpo técnico. Princi­palmente, no cayó bien la ac­titud desafiante y confronta­tiva que tuvo el “Gato” con parte de la platea baja del Gi­gante del Norte durante el partido.

“No ayudan para nada estas cosas para el momento que estamos viviendo. No suma ponerse nerviosos, el espectá­culo que hicimos fue malo, tenemos que estar prepara­dos para jugar bajo presión, acá hay profesionales, porque todos la estamos pasando mal con esto. Pasó lo mismo con Zapla en Jujuy. A esto hay que hablarlo y vamos a cor­tarlo definitivamente, no puede volver a pasar”, le dijo Ibire a El Tribuno sobre el ner­viosismo del DT, pero princi­palmente sobre la repudiable piña del entrenador de arque­ros Cristian Taberna a un co­laborador del santo.

“No nos temblará el pulso si tenemos que aplicar una sanción, ya lo evaluaremos”, manifestó.