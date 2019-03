Con el Himno Argentino, comenzó el homenaje a Manu Ginóbili en San Antonio

No es una noche más para Manu Ginóbili y el deporte argentino. San Antonio Spurs y Cleveland Cavaliers se miden en el AT&T Center, pero desde la previa se vive una jornada histórica. El conjunto texano le rinde homenaje al bahiense, uno de los basquetbolistas más emblemáticos de la franquicia. Retirarán su mítica camiseta número 20, la misma que lució durante 16 temporadas.

Himno argentino en el AT&T Center. Sólo Manu lo podía lograr... pic.twitter.com/BBVFPCK623 — CABB (@cabboficial) 29 de marzo de 2019

El homenaje comenzó con el himno argentino, que estuvo a cargo de la artista Michelle Leclercq. Fue la primera vez que sonó la canción patria de Argentina en un encuentro de la liga de básquet más competitiva del mundo. Luego, llegó el turno del himno de los Estados Unidos. Desde muy temprano, las tribunas se poblaron de fanáticos con las camisetas de Manu, banderas y hasta caretas gigantes.



Michelle Leclercq es argentina, tiene 23 años y desde hace cuatro vive en los Estados Unidos. Empezó tocando la guitarra en el Central Park de Nueva York y tomaba clases de canto con Martin C. Hurt, un reconocido músico que trabaja en muchas de las obras importantes de Broadway. En enero de 2018 sacó su primer sencillo titulado The Mission, que se ubicó en el primer puesto de iTunes en la Argentina. En febrero grabó el videoclip con el apoyo de la gente de Gibson. Ellos le prestan los instrumentos para cada show y la apoyan en todos sus proyectos. Luego viajó de gira por Asunción, Buenos Aires, Mar del Plata, Sydney y Melbourne. Y sacó su primer álbum, Self Love.

"Es un honor cantar el himno de mi país en la ceremonia de la NBA y Manu", escribió en su cuenta de Twitter el pasado 20 de marzo. La cantante, estuvo probando sonido en el estadio por la mañana, cargada de ansiedad por su participación especial. Para Michelle, "Manu es un ídolo", y conoce toda su dimensión con la ayuda de un tío suyo fanático del básquet.



FUENTE: INFOBAE