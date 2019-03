Pella festejó tras lograr su primer título ATP

El bahiense Guido Pella conquistó este domingo su primer titulo ATP al vencer cómodamente al chileno Christian Garín en la final del torneo 250 de San Pablo y desde este lunes ocupará el puesto 34 del ranking.

Pella, que había perdido las cuatro finales disputadas en su carrera, no necesitó más de 1 hora y 23 minutos para deshacerse por 7-5 y 6-3 de su rival, que también llegaba a su primer encuentro por un trofeo.

Con un zurdazo paralelo que dejó sentado a Garín, Pella firmó su victoria y, tras un partido dominado por él de cabo a rabo, se dejó caer sobre el polvo de ladrillo del Gimnasio de Ibirapuera para celebrar, entre lágrimas, su primer título.

"Pensé que este momento no iba a llegar nunca", dijo emocionado tras el partido Pella, que en esta temporada ya había caído en la final del ATP de Córdoba, hace un par de semanas atrás, con el albiceleste Juan Ignacio Londero.

El argentino, de 28 años y número 48 de la ATP, se mostró muy inspirado durante todo el torneo, hasta el punto de que fue el verdugo del serbio Laslo Djere, vencedor del Abierto de Rio (ATP 500).

Y en esta final no le costó demostrar su superioridad ante el chileno Garín, de 22 años y 92 del mundo. Aguantó muy bien a su rival al final de la pista y le asestó golpes imparables con su zurda, paralelos o cruzados.

En la primera manga, muy igualada, Garín le devolvió el quiebre de juego para ponerse 5-5. Pero el argentino volvió a ponerse por delante y dispuso de tres set points, de los cuales solo necesitó uno para llevarse el parcial.

Pella salió reforzado del primer set, y en el inicio del segundo volvió a quebrarle el servicio al chileno, que pareció aturdido por los golpes ganadores del argentino.

En el cuatro juego, Garín estuvo a punto de igualarle - dispuso de dos break points-, pero el argentino se mantuvo firme y se puso 3-1.

A partir de ahí, solo le hizo falta mantener su distancia para lograr su ansiada victoria.