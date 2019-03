6 series para maratonear en este fin de semana largo

La programación en streaming se sigue renovando con más y más contenido para no dejar de ver. Acá algunas recomendaciones para los que eligen no moverse de casa.

1. Killing Eve (Flow)

A cargo de la BBC, la serie relata la historia de una asesina y una detective que quiere encontrarla. Una mezcla de espionaje, suspenso y humor negro.

2. Sex Education (Netflix)

Sex Education, que ya tiene asegurada una segunda temporada, habla en un lenguaje accesible, con premisas actuales, temas que están en discusión en la sociedad y, además, entretiene y te saca más de una sonrisa.

3. La Trêve (Netflix)

Ya está en Netflix la segunda temporada de esta serie de suspenso belga. Yoann Peeters se retira de la policía en la primera temporada, pero su ex psicóloga le pide ayuda para salvar a un joven acusado de un crimen que no cometió.

4. My brilliant friend (HBO)

En HBO (y en su app HBO Go), estrenaron los ocho episodios de la primera temporada de My brilliant friend basada en “La amiga estupenda”, el primero de los cuatro libros best sellers que componen la saga de “Dos amigas” escritos por la escritora italiana, Elena Ferrante. La serie relata la historia de la amistad deElena y Lila, que nace en la escuela primaria de un barrio pobre de Nápoles y que llega hasta la actualidad.

Las actrices Elisa del Genio y Margherita Mazzucco interpretan a Elena de niña y de adolescente respectivamente, al igual que Ludovica Nasti y Gaia Girace a Lila Cerullode niña y de joven. La elección del elenco fue el resultado de un casting multitudinario realizado en la propia Nápoles.

5. El asesinato de Gianni Versace (Netflix)

Esta serie de antología presenta dramatizados casos criminalizados históricos de EE.UU. que cautivaron al público, así como los eventos que los precedieron. En esta serie, la cual tiene nueve capítulos, cuenta la historia del asesinato del modisto Gianni Versace a manos del psicópata Andrew Cunanan.

6. Matadero (Flow)

De Antena 3 de España. En un criadero de cerdos en Galicia se mezclan traficantes de drogas, asesinos, mafiosos y un veterinario que termina fabricando drogas con su cuñada. Un gran humor negro. En diez episodios, no aptos para veganos o impresionables, se narra una historia de suspenso con toques de humor negro, donde la fuerza de los protagonistas es más grande que la trama. Este thriller va a mostrar cómo cambia el ritmo del tranquilo pueblo de Torrecillas tras la muerte de Francisco (Antonio Garrido), propietario del matadero local que detrás de la actividad visible, se esconden negocios ilícitos que incluye escenas de un chancho al que desmenuzan para recuperar de sus tripas varios kilos de cocaína.