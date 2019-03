Amplían el abastecimiento de agua a parajes inhóspitos

Rivadavia Banda Sur enfrenta los desafíos de un acelerado crecimiento urbano y poblacional. Son 250 parajes distribuidos en el extenso territorio bajo jurisdicción del municipio, los más importantes son Rivadavia y La Unión. En ambas poblaciones se amplió la red de agua, de electricidad y cloacas, según informó el intendente Leopoldo Cuenca.

"En estos momentos estamos focalizados en proveer de agua potable a todas las poblaciones, algunas muy distantes como el Totoral ubicada a unos 70 kilómetros del pueblo", destacó el jefe comunal. Cuenca detalló que se perforó una red de pozos en las misiones aborígenes, para desde allí llevar agua a los parajes cercanos. Pero uno de los escollos que presenta la zona, es que no se halla agua con facilidad. En La Unión, por ejemplo, se hicieron tres perforaciones sin éxito. Uno de los proyectos dio con una napa de muy mala calidad, no siendo apta para consumo humano ni animal. En tanto, un pozo de mejor calidad comenzó a funcionar en Rivadavia, pero a 180 metros de profundidad, mientras que en La Unión se cavó uno de más de 300 metros. Allí Aguas del Norte montará una planta potabilizadora. "El tanque de abastecimiento se encuentra ubicado a 7 kilómetros de La Unión. Antes alcanzaba para cubrir las necesidades del pueblo, pero hoy ya no es suficiente a causa del notable crecimiento urbano. La presión cae mucho, sobre todo en verano y a veces hay cortes. Para que tengan una idea, aquí se registraron en la última temporada jornadas de 50§ de calor", recordó Cuenca.

Para abastecer de agua potable a las localidades alejadas, la Municipalidad trabaja con cuatro camiones cisterna destinados a la distribución. Los vehículos funcionan todo el día, a lo largo del todo el año. "Con ellos abastecemos a los diferentes parajes, con todos los costos que eso significa. Es mucho esfuerzo y un gasto también, pero cumplimos con todas las comunidades", concluyó el intendente.