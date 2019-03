El sueño de volver al pago y con ganas de verlo crecer

Los municipios de los que son originarios no están lejos, sin embargo, y pese a estar cerca de la ciudad de Salta, los poblados en los que dejaron a sus padres sí lo están. Los chicos que cursan la tecnicatura en administración agrícola ganadera en la escuela agrícola Martín Miguel de Güemes tienen a sus familias en medio de los cerros o en parajes campo adentro de los valles. Allá se dedican a la cría de ganado caprino, bovino y porcino. Hacen quesos, quesillos y demás derivados. Pero mucho de este esfuerzo se pierde y no logran hacer crecer sus emprendimientos. Mientras en algunos casos los más jóvenes no ven en este espacio su futuro, otros salieron a buscar el camino para cambiar, producir y volver al campito de sus padres.

En diálogo con El Tribuno, Marta Donadío, rectora de la tecnicatura, recordó que este espacio se creó en 2013, por decisión política del Ministerio de Educación que apuntaba a que cada uno de los municipios ofrezca carreras de nivel superior.

Entre ellas surgió la tecnicatura en gestión agropecuaria con orientación en producción animal, con una duración de tres años. En este caso se trabaja con una sola comisión en cada uno de los cursos, desde las 19 a las 23, y los sábados los estudiantes realizan prácticas en campos privados y tienen carácter de obligatorio. “Esta metodología permitió que el terciario tenga una red de conexiones y vinculación con el sector empresario y, de esta forma, un grupo importante de estudiantes logra salir con un empleo”, expresó la rectora.

En la actualidad, las empresas conectadas con la escuela ya solicitan el envío de personal recomendado para incorporarlos como trabajadores. Donadío destacó que la tecnicatura cuenta con un plantel profesional con experiencia de campo, lo que permite a los estudiantes tener cursado práctico.

La carrera tiene 30 materias, de las cuales 27 se dictan y el resto son de producción. Entre ellas están administración y economía, las cuales en su mayoría se rinden en el campo, de manera práctica.

“Esta formación está destinada principalmente a los emprendedores, porque además se los ayuda a redactar sus proyectos y se los vincula con los organismos que facilitan el camino”, expresó.

La profesora destacó que la mayoría de los chicos llega desde localidades del interior y provienen de familias productoras en las que se aplican técnicas ancestrales y buscan volver para mejorar los sistemas de producción . “Esto es increíble porque desde hace varias décadas los jóvenes van migrando y entonces vemos el crecimiento de la ciudad, pero no hablamos de desarrollo regional”, agregó.

Los estudiantes de esta tecnicatura pueden acceder a las becas Aprender y, en su mayoría, por el horario, trabajan para poder solventarse. Donadío detalló que el promedio de edad de sus alumnos es de 22 y 25 años, en su mayoría no son egresados del secundario, y se detectó que aquellos que son egresados dejan la carrera.



El resto de los estudiantes supera los 25 años y además tienen la problemática de un fracaso educativo anterior. Un gran número proviene de la Facultad de Agronomía de la UNSa y de la carrera de Veterinaria de la Universidad Católica de Salta. “Entres los factores por los que dejaron la universidad están las cargas familiares, las cargas laborales y en otros, porque se ven seducidos por la cantidad de prácticas que tiene esta carrera y resuelven venir acá”, agregó.

La rectora destacó que hace un par de años tuvieron una oleada de estudiantes de la UCASal que se inscribieron para cursar solo las prácticas. “No teníamos cómo frenar esto, así que se creó un sistema de correlatividades, por lo que además debían cursar las materias teóricas”, agregó. La inscripción anual es de 120 chicos y a mediados de año la matrícula se reduce a la mitad. En la actualidad la tecnicatura tiene un promedio de 14 egresados anuales.