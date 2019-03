Ediles esperan explicaciones por un faltante de $11 millones

La concejal opositora de Pichanal Mabel Fernández aseguró que preparan un pedido de intervención al municipio. En una entrevista con Radio Salta, afirmó que en tal petición también harán hincapié en la falta de explicaciones del intendente Julio Jalit ante la denuncia por un faltante de once millones de pesos durante el período de 2017.

"La intervención del municipio ya está preparada desde hace rato. Lo menos que puede hacer el gobernador es interceder porque el intendente ya tiene un faltante de 11 millones de pesos que está denunciado. Las auditorías no cierran, el presupuesto de este año no está aprobado, no sabemos cómo hará para trabajar", comentó la edil a El Tribuno.

En 15 años, pasó de ser un empleado de estación de servicio KyM, a convertirse en uno de los hombres más ricos de todo el departamento de Orán. Desde 2003 adquirió una decena de campos sojeros, varias propiedades, vehículos de alta gama y un flota propia de camiones.

Ningún organismo de control pudo saber cómo evolucionó su patrimonio personal, porque nunca presentó las declaraciones juradas que está obligado a entregar a la Escribanía de Gobierno de la Provincia, al inicio y final de cada mandato.

En septiembre de 2014, mediante consultas a diferentes registros, El Tribuno pudo reconstruir parte de un patrimonio que, por entonces, incluía nueve fincas sojeras en Orán y San Martín. En los mismos registros aparecieron después otras cinco propiedades urbanas y rurales de Pichanal.

Jalit, además, acumula tropelías costosas para el municipio. Convirtió tierras privadas en un basural y luego logró la expropiación de esos terrenos, donde viven familias en condiciones de extrema pobreza. Hizo enterrar muertos en las afueras del cementerio comunal, incluso en terrenos que le corresponden al ferrocarril.

Persecución

Aparte de hablar de la situación patrimonial del intendente de Pichanal, Mabel Fernández declaró a este medio que "es difícil trabajar" con toda la persecución contra los concejales opositores. Afirmó que "manda a su gente a amedrentar" y sus "punteros" atacan a los concejales en las redes sociales o los medios. "Es insoportable", lamentó la legisladora comunal.

"Yo no puedo salir a la calle en el pueblo porque están los punteros, más que nada las mujeres, que me insultan. En el Concejo Deliberante el otro día quemaron mi nombre que tenía en el escritorio del recinto y me rompieron papeles. Es difícil estar en esta situación, trabajando con este patrón de estancia, porque él no tolera que se le diga nada. Jalit ejerce la violencia contra todo aquel que no haga lo que él quiera que haga. Tenemos una persecución política en la localidad desde que tiene un Concejo opositor", afirmó la edil

Repudio

Mabel Fernández comentó que la gente en Pichanal "repudia enérgicamente" las palabras del intendente. Lo hace a través de las redes sociales o de los grupos de WhatsApp. "A la gente ya le está rebalsando el vaso, porque antes no decían nada, era muy sumisa. Ahora, le llaman la atención al intendente porque hay muchos años de desidia, muchos años de abandono y tenemos mucha pobreza en Pichanal", finalizó.