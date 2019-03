Violento asalto a Bernardo Romeo

Fue en el Country San Facundo alrededor de las 5 de este jueves en la localidad bonaerense de Gorina, según indicó el portal 0221. Actuaron cuatro delincuentes y la Policía Científica trabaja en el lugar para intentar obtener indicios. No hay cámaras de seguridad.

07 de marzo de 2019Fue una madrugada de terror para el ex delantero de Estudiantes y San Lorenzo, entre otros equipos. Cuatro delincuentes ingresaron a su casa de 133 y 485 en el Country San Facundo y se llevaron todo. La Policía Científica se hizo presente un rato más tarde para comenzar a investigar.

Una madrugada de terror vivió el ex delantero de Estudiantes y San Lorenzo, entre otros equipos. Cuatro delincuentes ingresaron a su casa de 133 y 485 en el Country San Facundo y se llevaron todo. La Policía Científica se hizo presente un rato más tarde para comenzar a investigar.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo alrededor de las 5 de la madrugada de este jueves, cuando este grupo de ladrones ingresó con tranquilidad al hogar del ex futbolista y sin ejercer ningún tipo de forcejeo llevó a cabo el plan: los maniataron a todos y se llevaron objetos de valor.

El robo se concretó tras un rato de tensión pero que por suerte no pasó a mayores: Romeo y su familia están bien y no sufrieron agresiones, más allá de haber sido atados a las sillas.

Les robaron dinero en efectivo -no trascendió la cifra- y otros elementos de valor como joyas y elementos tecnológicos.

La particularidad es que en las adyacencias no hay cámaras de seguridad.