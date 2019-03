Surgen dudas y mentiras en el caso de Natacha Jaitt

Las llamadas al 911 realizadas por dos de los hombres que estaban con Natacha Jaitt cuando murió revelan el desesperado pedido de ambulancia y que uno de ellos faltó a la verdad al decir que la modelo lo llamó porque estaba descompuesta, mientras que el otro admitió que la víctima estaba con drogas esa noche. La primera comunicación fue realizada por Gonzalo Rigoni (45), dueño del salón "Xanadú", que dijo que "hay una chica que se desmayó y parece que no respira", y la segunda por el empresario paraguayo Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte (47), el único de los testigos que estuvo algunos días detenido por falso testimonio. Velaztiqui le dice al operador del 911: "Estoy en el salón Xanadú, vine a buscar a una amiga que me llamó que estaba descompuesta y no respira".

Sin embargo, el empresario había llevado a Jaitt al lugar más temprano y estaba allí desde el primer momento, según surge de las cámaras de seguridad incorporadas al expediente. La tercera llamada la vuelve a hacer Rigoni debido a que la ambulancia no llegaba al lugar. La siguiente es la transcripción de las tres llamadas:

Audio 1

911: Emergencias.

Rigoni: Hola, necesito una ambulancia urgente.

911: ¿Para qué localidad señor?

R: Villa La Ñata, Benavídez, Tigre.

911: Dígame la calle por favor.

R: Isla Verde.

911: Sí señor. ¿Qué número o entre qué calles queda?

R: 644

911: ¿Se acuerda entre qué calles queda señor?

R: entre El Faro y La Beatriz.

911: Bien, ¿qué sucede señor?

R: No sé, hay una chica que se desmayó

911: ¿Dentro de su casa o en la calle?

R: Sí, dentro de la casa y parece que no respira

911: Bien. ¿qué edad puede tener la chica señor?

R: 35

911: Correcto señor. ¿su nombre cuál es?

R: Gonzalo.

Audio 2

911: 911, Emergencias.

Velaztiqui: Hola sí, por favor. ¿me podrías mandar una ambulancia?

911: ¿A qué localidad?

V: Estoy en Tigre.

911: ¿En qué calle?

V: Estoy en el salón Xanadú, mirá, vine a buscar a una amiga que me llamó que estaba descompuesta y no respira.

911: ¿Qué edad tiene?

V: Hola, hola, hola.

911: ¿Qué edad? (Se corta).

Audio 3

911: 911, Emergencias.

Rigoni: Hola, pedí una ambulancia urgente hace un rato

911: ¿Qué localidad?

R: En Benavídez, Villa La Ñata.

911: ¿En qué calle?

R: Isla Verde

911: ¿Qué número?

R: 644

911: ¿Entre?

R: Entre Isla Verde y El Faro

911: ¿Qué pasó?

R: No sé, se desmayó una amiga y parece que no respira.

911: ¿Qué edad tiene?

R: 35

911: ¿Alguna enfermedad?

R: No, no creo. Me parece que estaba con drogas o algo así.

911: ¿Creés que tomó alguna droga?

R: Sí.

911: ¿Sabés qué tipo de droga?

R: No, ni idea.

911: Bien ¿tu nombre?

R: Gonzalo.

911: ¿Apellido?

R: Rigoni.

911: ¿La calle es Isla Verde?

R: Sí, Isla Verde.

911: Corto y transmito.

R: Por favor, urgente.