Jacqueline Cobo: “Un paso más es comprometer a los hombres y a toda la sociedad”

Jacqueline Cobo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de Salta, consideró que toda la sociedad debe involucrarse para encontrar una salida a la violencia de género. También se refirió al debate que periódicamente se plantea en el cuerpo legislativo sobre la zona roja y se manifestó a favor de la creación del cupo laboral para mujeres trans, que vienen demandando hace años distintas organizaciones para lograr la inclusión de un sector marginado del empleo.

¿Cuál debería ser la prioridad en la agenda de las mujeres este año?

La violencia está naturalizada. Lo vemos todos los días. Me parece que un paso más es comprometer a los hombres y a toda la sociedad. Creo que el Gobierno nacional tiene que poner el problema sobre la mesa, con los más de 40 femicidios que se cuentan en lo que va del año. Tiene que ver con destinar recursos y que haya políticas públicas en este sentido. En la Comisión de la Mujer propuse hoy (por ayer) que se haga una declaración en este sentido, más allá de que no es nuestra competencia, para sentar una postura.

Por nuestra parte, el año pasado trabajamos para que el Área de la Mujer de la Municipalidad cuente con más recursos porque los que tenía eran ínfimos. Es un tema que exige trabajar fuertemente en la prevención, sumando a los hombres porque es un tema social. Nosotras somos las víctimas pero es un problema de toda la sociedad: grandes, chicos, hombres y mujeres. La educación sexual integral tiene que sumar a esta perspectiva, enseñar la no violencia y el respeto por la diversidad sexual.

Un tema que se planteó reiteradamente en el Concejo es el de la prostitución y la posible creación de una zona roja. ¿Están dadas las condiciones para dar este debate en la ciudad?

Soy una convencida de que a los temas siempre hay que debatirlos. No sirve mirar para otro lado. Nos pasó encontrarnos frente a la posibilidad de que hubiera un retroceso, de que se legislara para reabrir las casas de citas (propuesta que planteó el concejal del Pro, Alberto Cas tillo). Nosotras dijimos no. No podíamos permitir que se generaran espacios que faciliten algo como la trata de personas.

Cuando hablamos de prostitución, eso involucra al poder público en todas sus esferas. Tiene que ver con el Gobierno nacional, el provincial y con el ámbito municipal, que recibe los reclamos de los vecinos que sufren la prostitución en las puertas de sus casas y al mismo tiempo el reclamo del sector de quienes ejercen la prostitución, que muchas veces nos plantearon la falta de oportunidades educativas y laborales.

La solución tiene que ver con políticas públicas que hagan que este colectivo que termina ejerciendo la prostitución tenga otras salidas. Escuchándolas, hemos visto que ese es el reclamo de fondo.

Un pedido que se plantea hace tiempo al Concejo es la creación de un cupo laboral trans.

Mi postura fue acompañar esta iniciativa, que ya estaba en el Concejo cuando asumimos. Nos encontramos con distintos obstáculos en este sentido, que tienen que ver con la falta de voluntad política. La respuesta del oficialismo en el Concejo fue crear un programa de capacitación pero no avanzar sobre el cupo.

Es lamentable ver la realidad que enfrenta este grupo en situación de vulnerabilidad y cómo son excluidas sin oportunidad de formación, mucho menos de ingresar en el ámbito laboral. Esto está ligado con el ejercicio de la prostitución y es lo que ellas también trajeron al debate. Veremos si este año volvemos con el tema. Es nuestro compromiso hacer escuchar la voz de estas minorías. El cupo era la forma de empezar a garantizarles la inclusión.

