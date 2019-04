Salta repite el escenario mundial durante los brotes de casos de dengue y zika

Atados a las vigilancias internacionales en lo que se refiere al comportamiento de los virus de zika y dengue, desde el Programa Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia advierten que si bien el período actual de vigilancia intensiva que aún no termina ya registra 552 casos de dengue, son la tercera parte de los que se registraron en el brote del período 2015-2016.

Interrogada sobre por qué no se compara este período con el anterior, que se cumplió desde el 1 octubre de 2017 al 31 de mayo de 2018, María Paula Herrera, a cargo del Programa, destacó que se comparan los brotes cada dos años, teniendo en cuenta que la provincia tiene en circulación las tres enfermedades que transmite el vector Aedes aegypti -dengue, zika y chinkungunya-, pero como ocurre en otros lugares del mundo donde se presentan, no se generan brotes de dos de las tres enfermedades al mismo tiempo y tampoco en forma interanual.

Herrera expresó que actualmente se está registrando un brote de dengue y que "por más que en nuestra provincia tenemos todas condiciones para que la enfermedad esté presente, no se registra todos los años".

"Durante el período 2018-2019 en comparación con los casos que se presentaron en 2016 y en 2008, son muchos menos", agregó la doctora especialista en infectología.

Con respecto a las estadísticas de los períodos de vigilancia intensiva de 2015-2016 destacó que se presentaron 1.761 casos confirmados de dengue. En el período 2016-2017 se presentó 1 caso, y en el período 2017-2018 solo se registraron 65 casos.

En lo que respecta a zika, el comportamiento durante el período de 2015-2016 no registra casos, mientras que en el período 2016-2017 se presentaron por primera vez en la provincia 177 casos y en el período 2017-2018 solo 151 casos confirmados.

Herrera reiteró que siempre se comparan los casos con brote previos, no con los "no brotes". Consultada sobre el comportamiento de estas enfermedades endémicas, Herrera reiteró que siempre predomina una u otra de las enfermedades. "Son enfermedades que si bien se conocen desde hace décadas, en el país no se tenía experiencia, más allá de la descripta en la bibliografía, por lo que se tiene un aprendizaje constante", agregó.

La doctora destacó que se sigue estudiando.

Síntomas del dengue

Los síntomas del dengue son fiebre alta (sin resfrío), dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de las articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio, sangrado de nariz y encías y erupción en la piel.

Frente a estos síntomas es importante no tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares y acudir al médico.

Quienes viajen a zonas de riesgo, deberán extremar las precauciones y concurrir al médico ante cualquier síntoma, sin recurrir a la automedicación.

Los síntomas más comunes del zika son fiebre leve y exantema (erupción en la piel o sarpullido). Suele acompañarse de conjuntivitis, dolor muscular o en las articulaciones, con un malestar general que comienza entre 2 y 7 días después de la picadura de un mosquito infectado.

También se transmite por vía sexual.

El virus del chikungunya causa fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y dolor muscular. Aunque la mayoría de los pacientes tiende a sentirse mejor en una semana, algunas personas desarrollan dolores en las articulaciones y sufren rigidez articular por meses.

“Aún no se conoce por qué estas enfermedades se dan en forma alternada”, afirmó, ya que si bien hasta el momento y desde el 1 de octubre en Salta se presentaron 552 casos de dengue, no se registraron casos de zika ni chinkungunya. Herrera reiteró que este comportamiento se repite no solo en Salta, sino también en otras regiones del mundo donde se presentan estas enfermedades.

Con respecto a lo que se debe esperar para el próximo período, Herrera destacó que todo dependerá de las tareas de prevención que se lleven adelante una vez que se cierre el período de vigilancia intensiva.

Destacó, además, que sin embargo no se espera un nuevo brote de dengue, se debe esperar un avance de algunas de las otras dolencias, incluso de fiebre amarilla que ya se presentó en los países limítrofes.

Campaña de prevención

El Ministerio de Salud Pública, junto a los municipios y equipos de salud del norte y de las zonas afectadas por la circulación de casos de dengue, trabaja activamente en esos lugares para prevenir enfermedades vectoriales, transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Las tareas incluyen acciones de concientización comunitaria, operativos de limpieza, descacharrado y desmalezado de espacios verdes.

Los equipos de salud locales que se desempeñan en los hospitales cabecera de las áreas operativas involucradas envían cuadrillas de agentes sanitarios que recorren los barrios y parajes rurales casa por casa, entregando repelente de insectos y enseñando a las familias medidas de protección personal para evitar picaduras de mosquitos. Desde el área de Epidemiología de la Provincia se informó que los casos confirmados de dengue son de pacientes que residen en las localidades de Tartagal, Orán, Morillo, Mosconi, Salvador Mazza, Embarcación, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Santa Victoria Este y General Güemes.

En las comunas afectadas se concretaron tareas de bloqueo y de control de foco correspondientes a estos casos, con el objetivo de impedir la propagación de la enfermedad. Además, se intensificó la búsqueda activa de cuadros febriles. María Paula Herrera destacó que además se deberá incrementar las campañas de prevención para evitar la proliferación de los casos de zika, que también se transmite por vía sexual y que afecta en particular a las embarazadas, ya que influye en el desarrollo neurológico del feto.

Recomendaciones

El Ministerio de Salud Pública recomienda mantener los patios limpios y sin recipientes u objetos que puedan acumular agua, para evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades.

Se sugiere revisar patios, jardines, canaletas y lugares donde pueda haber agua estancada y desechar cualquier receptáculo que sirva de criadero de mosquitos.

También cambiar diariamente el agua de bebederos de animales, cepillar las paredes de todos los contenedores, tapar bien los tanques de agua, sellar pozos ciegos y colocar tela mosquitera en los respiraderos, mantener el pasto corto y desmalezar terrenos, entre otras acciones.