Suspenden a dos municipales por el robo de combustible a la comuna

Dos empleados municipales fueron suspendidos, provisoriamente, sin goce de sueldo, en el marco de la tramitación de un sumario interno por el robo de combustible de maquinarias oficiales.

Por otra parte, el lunes pasado el subsecretario de Medio Ambiente y Servicios Públicos, Carlos Alberto Coronel, radicó una denuncia en la Comisaría 30, en la que hizo referencia a la publicación en El Tribuno de una fotografía en la que se observa a empleados municipales, en la zona del río Conchas, con una máquina, bidones y un vehículo particular.

En la presentación Coronel reconoció a la máquina, un cargador frontal que se observa en la imagen, como propiedad de la comuna.

"El 30 de marzo la misma estaba trabajando con orden de acondicionar el relleno sanitario, siendo conducida por el chofer Roque Villagra y la camioneta de color negra que se observa, en varias oportunidades, la vi conducida por Carlos Martín, quien se desempeña en la Municipalidad como chofer del camión de recolección de residuos", dijo Coronel en la denuncia policial.

Informó que, por turno, a la máquina se le está cargando 40 litros de gasoil y que trabaja en dos turnos de seis horas cada uno en condiciones normales.

"Por la foto de los bidones de 20 litros que se observa, le habrían sustraído la cantidad de 40 litros", destacó el funcionario, quien agregó que la denuncia va a ser incorporada al expediente municipal, denominado "robo de gasoil de máquina de la comuna".

A cargo del sumario administrativo está el secretario de Gobierno, Javier Reynoso, quien dijo que se va a investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias este hecho delictivo que afecta a la comuna.

El Concejo pidió informes

Cabe destacar que con anterioridad a la denuncia pública que hicieron a través de El Tribuno vecinos de la zona norte sobre el robo de combustible de máquinas oficiales de la Municipalidad, el Concejo Deliberante pidió informes sobre la nómina de beneficiarios de los voucher de nafta, gasoil, aceite etc.

La solicitud de informe, fechada el 27 de marzo, había sido aprobada por unanimidad por los integrantes de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Nancy Jaime, Federico Anuch y Raúl Moya.

Los ediles pidieron que el Ejecutivo informe sobre los beneficiarios de los voucher de combustibles desde el período 2018 hasta la actualidad, discriminando mes a mes los siguientes ítems: la nómina de los vehículos oficiales autorizados para la carga de combustible, la estación de servicio habilitada para proveer el beneficio y el monto promedio mensual de gastos.

La denuncia pública

Vecinos de la zona norte de San José de Metán denunciaron públicamente, a través de este medio, que empleados municipales roban combustible de maquinarias de la Municipalidad.

Aseguraron que las maniobras se repiten desde hace años en distintos sectores del río Conchas. Dijeron que utilizan mangueras para extraer el gasoil de los vehículos oficiales, que luego lo cargan en bidones y finalmente los retiran del lugar en camionetas particulares. Indignados por la situación tomaron varias muestras fotográficas en las que se observa las maniobras que realizan los operarios.

"Los he visto en varias oportunidades a los empleados municipales sacar el combustible de las máquinas y luego llevarse los bidones con gasoil en una camioneta negra", dijo una vecina que accedió a una entrevista grabada con este medio, pero que no quiso hacer público su nombre por temor a recibir represalias.

"Esto pasa desde hace años y yo y mucha gente los hemos visto haciendo esto en el río, pero no quieren hablar porque tienen miedo. Todos vimos las máquinas, los bidones y el vehículo particular en el que luego los retiran. Queremos que se haga justicia, que esto se sepa porque no pueden robarle a la Municipalidad, que es robarle al pueblo, porque esas son máquinas que tendrían que estar trabajando por la comunidad", destacó.

Como prueba los vecinos entregaron a El Tribuno fotografías. En las mismas se observa una máquina parada en la zona del río Conchas, una camioneta negra, dos bidones y el sospechoso movimiento de agentes municipales, a plena luz del día.

Una cubierta nueva de un camión

La semana pasada la Municipalidad denunció en la Comisaría 30 el robo de una cubierta nueva de camión, que fue sustraída de la plante de servicios de la Municipalidad, conocida como "canchón municipal".

El caso ya está en manos de la Fiscalía de turno que solicitó a la Policía entrevistas con los serenos del lugar, documentaciones y el registro de entrada y salida de vehículos de los últimos 15 días.

