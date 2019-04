La ministra admitió que el Gobierno cometió “muchos errores no forzados”, pero dijo que eso le pasa también “a los mejores deportistas”.

Patricia Bullrich en campaña: si no gana Macri, “la Argentina vuelve a 70% de inflación”



La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hoy que el país “está en la mitad del río y hay que terminar de cruzarlo” para acabar “con una Argentina mafiosa”, al tiempo que pidió “no mirar la coyuntura” y admitió “errores no forzados”.

“Los problemas de todos los días no se resuelven con las recetas de todos los días. Hay que probar algo distinto. El cambio que estamos proponiendo no es un cambio natural, porque lo natural es que la Argentina siga perdiendo a manos de las mafias”, señaló Bullrich.

En un almuerzo del Rotary Club en un hotel porteño, la funcionaria nacional envió un mensaje electoral: “Estamos a mitad del río y para cruzarlo, si ustedes no nos acompañan, la Argentina vuelve al 70 por ciento de inflación”.

Bullrich evaluó que de cara a las elecciones de octubre “Cambiemos tiene que alinearse fuertemente y trabajar como una sola persona para cruzar esta mitad del río”.

“Si me pongo a pensar en el futuro, no trabajo bien en el presente. Soy ministra de Seguridad, nadie me dijo nada, sigo siendo ministra de Seguridad”, sostuvo Bullrich al ser consultada sobre una eventual candidatura a la Vicepresidencia junto al presidente Mauricio Macri.

La ministra afirmó que la administración de Cambiemos cometió “muchos errores no forzados”, pero dijo que eso le pasa también “a los mejores deportistas”.

“Hasta los mejores tenistas cometen errores no forzados, igual son los mejores del mundo, expresó la funcionaria nacional, y entre esas equivocaciones nombró el haber ‘creído que había cierta magia en el solo hecho de haber llegado‘ al poder que iba a ‘suavizar el camino”.

Y remarcó: “La batalla no es por los términos simples de un plan económico, es que el plan económico se choca todos los días contra intereses mafiosos y personales”.

En otro orden, Bullrich le reclamó a la oposición que “deje de estar en el chiquitaje” y apruebe la ley que busca endurecer las penas contra los barra bravas, al considerar que son “delincuentes”, muchos de ellos ligados “al narcotráfico”.

Al ser consultada sobre los momentos más difíciles de su gestión, la ministra enumeró tres: la muerte de Santiago Maldonado, la triple fuga de los hermanos Martín y Christian Lanatta y Víctor Schilaci, y el caso Chocobar.

“El caso Maldonado fue el quiebre de la cultura de la estigmatización de las fuerzas de seguridad”, señaló.

A la vez, sobre la fuga del penal de General Alvear, recordó: “Parecíamos tontos buscando a tres que no los podíamos agarrar. Me ligué el reto de mi vida con el Presidente de la Nación”.