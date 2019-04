En Texas buscan castigar el aborto con la pena de muerte

Los legisladores de Texas están considerando un proyecto de ley que prohibiría el aborto en el estado y acusaría a las mujeres que tienen abortos de homicidio, lo que puede acarrear la pena de muerte en el estado.

El diputado Tony Tinderholt, un republicano, presentó en enero la "Ley de abolición del aborto en Texas" o el Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados 896 para "proteger los derechos de un niño no nacido", pero se le concedió su primera audiencia de comité el pasado lunes y martes.

Cerca de 500 personas declararon, con 54 personas que testificaron en contra del proyecto de ley, según el Washington Post.

"Un niño humano vivo, desde el momento de la fertilización en la fusión de un espermatozoide humano con un óvulo humano, tiene derecho a los mismos derechos, poderes y privilegios que las leyes de este estado garantizan a cualquier otro niño humano, "se lee en el texto del proyecto de ley.

Tinderholt presentó un proyecto de ley similar en 2017, pero no pudo avanzar más allá del comité. Fue puesto bajo protección estatal debido a las amenazas de muerte que recibió después de proponer el proyecto de ley, según The Texas Tribune.

El proyecto de ley prohibiría el aborto en cualquier etapa del embarazo y criminalizaría a las mujeres que tienen abortos y a los médicos que los practican, incluso en casos de violación, trata de personas o incesto. El proyecto de ley entra en conflicto directamente con la decisión histórica de Roe v. Wade, que prohibió la criminalización del aborto.

Antes de que el proyecto de ley vaya a toda la Cámara de Diputados de Texas para el debate, se enfrenta a un desafío en el comité.

El diputado republicano Jeff Leach, presidente del Comité de Poder Judicial y Jurisprudencia Civil de la Cámara de Diputados, dijo a The Dallas News que no permitiría que el comité promueva la legislación con disposiciones que penalizan a las mujeres. "No puedo y no apoyaré, ni dejaré que salga de este comité ningún proyecto de ley sobre [aborto] que tenga como objetivo a la mujer con responsabilidad civil o penal", dijo al periódico.

