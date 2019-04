Busquets: "Creo que Messi no tiene la nariz rota"

El astro Lionel Messi, según su compañero Sergio Busquets, no tiene "la nariz rota" luego del golpe propinado por el defensor Chris Smalling en Old Trafford en la victoria de Barcelona ante Manchester United por 1 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

"Creo que la nariz no la tiene rota, pero sí que es verdad que tiene un buen golpe, tiene una herida, ha sangrado mucho y no sé si tendrá fisura o no", declaró Busquets a la prensa oficial del máximo certamen europeo a nivel de clubes.

"Al final es incómodo y molesta para jugar, pero Lío dio la cara y estuvo siempre en el campo de la mejor manera, como hace siempre", agregó el volante central.

Messi sufrió el golpe a los 28 minutos del primer tiempo y preocupó al "mundo" Barcelona, pero disputó todo el partido en la primera victoria oficial del equipo "culé" en Old Trafford.