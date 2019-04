Otro taxista violento: intentó romper el vidrio de un auto

Un nuevo hecho de violencia protagonizado por un taxista se conoció hoy gracias a que un automovilista difundió unas imágenes sobre la agresión que sufrió en el barrio porteño de Constitución.

La situación se produjo el pasado sábado a las 15:30, cuando una pareja terminaba de participar de un evento en Puerto Madero.

"En Lima y Garay, el taxista se frenó de golpe para ponerse a hablar con otro taxi. Cuando lo paso, le toco bocina y ahí salió a correrme, me tira un manotazo, le pega a la puerta del acompañante. Yo sigo, me corrió dos cuadras más y yo le freno el auto para que no me pase", relató el conductor, llamado Horacio.

Seguidamente, la víctima se frenó en un semáforo y ahí apareció otra vez el violento conductor del taxi, que se bajó y comenzó a darle trompadas a la puerta de quien conducía.

"Bajá, dale, bajá si te la bancás. Bajá, bajá, bajá, porque te mato, hijo de puta", vociferó el taxista mientras golpeaba el vidrio y la chapa de la puerta, según se observa en el video filmado por la esposa de la víctima.

Pese a los golpes del conductor del taxi, el vidrio del auto no se rompió debido a que era blindado.

"Se paró un taxi y me dijo que esto no lo dejara pasar, que no son todos iguales y que hiciera la denuncia", contó Horacio en declaraciones a TN.

Este violento hecho se suma al protagonizado por otro taxista en el barrio de Villa Urquiza y que terminó con su prisión domiciliaria y una tobillera electrónica.