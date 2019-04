Tras el escándalo, seguirán los controles en los colectivos

Luego del escándalo que se generó en las últimas horas a partir de la viralización de un video en el que se ve a la Policía bajando a un pasajero de un colectivo por no contar con la tarjeta de Saeta, desde la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) lamentaron el modo en que se llevó a cabo el operativo, pero aclararon que los controles continuarán.

La aclaratoria, surgida del titular del organismo de control del transporte, Federico Hanne, es consecuencia de una resolución emitida por la Secretaría de Defensa del Consumidor para que se "suspenda cualquier acto o medida que represente hacer descender por cualquier medio a pasajeros del servicio, cuenten o no con el elemento de acreditación del pago" (o sea la tarjeta de Saeta).

El año electoral y las aspiraciones políticas de algunos funcionarios llevaron a una situación de "fuego amigo" entre dos organismos oficiales respecto a la resolución de la situación. Hanne evitó entrar en polémicas pero consideró que si dejan de hacer los controles "incurriremos en incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"Vamos a tomar medidas para evitar situaciones como las que se vieron en el video, pero no vamos a dejar de controlar. Esa no es una posibilidad", sentenció Hanne en diálogo con El Tribuno.

"Nosotros a la persona que por un tema puntual no tiene la tarjeta y está yendo al trabajo, si alguien le pagó el boleto, tenemos que ver que no lo bajen; pero al que está viajando sin pagar lo tenemos que bajar del colectivo porque, si no, todos los que sí pagaron son perjudicados", explicó.

El titular de la AMT afirmó que tiene "la misma preocupación (que Defensa del Consumidor) por los usuarios", y que "muchas veces es difícil compatibilizar la tarea de control con algunas situaciones que se presentan".

"Pero nosotros como Estado tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de transporte público, porque hoy por hoy es el servicio público que tiene mayor cantidad de subsidios, con una erogación pública grande. y si no controlamos el uso correcto no estamos controlando el recurso, que es de los propios salteños", advirtió el titular de la AMT.

"Sin embargo -señaló- no podemos permitir que ocurran situaciones como las que se vieron el otro día. No fue correcto el accionar. Nosotros estamos tomando medidas en este sentido, vamos a trabajar fuertemente para darle un marco de más racionalidad y de sentido común al estamento de control. Pero hay un aspecto que es muy claro, que es que nosotros no podemos no controlar, sería ir en contra de la propia naturaleza del ente regulador".

"Vamos a trabajar para que se sigan efectuando los controles, pero vamos a ver que no se haga descender a la gente de los colectivos hasta tanto no tomemos alguna medida que nos garantice que van a estar resguardados los derechos del usuario y del consumidor", insistió.

A partir de la resolución de la Secretaría de Defensa del Consumidor se podría generar una situación difícil de controlar, en la que cualquiera sube y viaja sin pagar, alegando que alguien más le pagó el pasaje. Al respecto, Hanne destacó que "hemos tomado muchas medidas para mitigar esta situación: universalizamos el saldo de emergencia, mediante el cual las personas tienen 40 pesos de crédito en sus tarjetas en el caso de que eventualmente no puedan completar un pasaje y se renuevan automáticamente una vez que cargan saldo; se han triplicado los puntos de atención para que la gente pueda tener un buen acceso a la carga; se han puesto más terminales de autogestión; aceleramos los tiempos de acreditación cuando se carga a través de Home Banking, con lo cual se están tomando muchas medidas para garantizarle a todo el mundo que pueda tener su tarjeta y pueda viajar".

"En el caso de una persona que esté arriba del colectivo y le pida a alguien que le pague el boleto, tenemos que ver cómo hacemos para separar la paja del trigo, de la persona que efectivamente hace esto por una situación puntual de la que hace un uso indebido del sistema. Tenemos que buscar el equilibrio", admitió.

Hanne consideró que "la preocupación de los funcionarios de Defensa del Consumidor es genuina y yo la comparto, me parece que lo que se vio no está bueno, fue un despliegue exagerado y eso no queremos que siga pasando. Pero nosotros no vamos a dejar de controlar".

Además, indicó que "nosotros no nos vamos a detener a evaluar si la Secretaría de Defensa del Consumidor tiene facultades para prohibirnos realizar controles, vamos a hacer algo mucho más positivo que es ver cómo hacemos para mejorar los procesos y que estén resguardados los derechos de las personas, pero también que esté debidamente garantizado el deber de control del Estado".

"Hay gente que destina el 50% de su sueldo a pagar el sistema de transporte. ¿Esas personas no se merecen que al que no paga lo bajen del colectivo?", se preguntó Hanne para finalizar.