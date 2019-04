Prevén que las inversiones mineras en Salta crezcan 75% este año

El gobierno de Salta aguarda “un considerable crecimiento” en el sector minero durante este año, de acuerdo con los planes presentados por las compañías inversoras.

“Se proyecta el ingreso de US$ 350 millones para el montaje de plantas comerciales y US$ 140 millones para el desarrollo de actividades de exploración, especialmente en litio y cobre”, indicó la gobernación.

Estos montos, precisó, representan un 75% más de ingresos respecto de los registrados durante 2018.

La Secretaría de Minería provincial aguarda además un flujo constante de inversión para la construcción del proyecto Lindero, de la empresa canadiense Mansfield, el primero de su tipo en Salta, ubicado al sur de Tolar Grande y que producirá oro y plata a partir del segundo semestre.

En cuanto a la extracción de boratos se anticipa un aumento en la producción, derivada de las exportaciones y optimización de procesos productivos.

“Las empresas productoras invertirán en sus predios aproximadamente US$ 150 millones y US$ 18 millones en la exploración de cobre y plata, básicamente”, se indicó.

En cuanto a las reservas de litio en los salares salteños, la provincia contaría con inversiones para la instalación de nuevas plantas comerciales por US$ 200 millones este año, y US$ 300 millones más en los próximos ejercicios.

Se encuentran avanzados, asimismo, varios proyectos que comenzarán a operar en breve, por lo que se aguarda una inversión por exploración de US$ 122 millones.

“Estas inversiones conllevan también un alto impacto en la generación de empleo y desarrollo en la Puna salteña y en la provincia, ya que se requiere habitualmente la ocupación de geólogos, ingenieros, abogados y técnicos de distintas especialidades”, señaló el gobierno.

También, concluyó, se necesitarán oficios tales como operadores de máquinas viales, choferes, personal de cocina, personal de seguridad y vigilancia, mecánicos, montadores, soldadores y administrativos.