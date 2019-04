El dólar cede 18 centavos a $ 43,72 y anota su quinta baja consecutiva

Ayer, en una rueda donde el Banco Central convalidó la primera suba de tasas en nueva jornadas, el dólar anotó su cuarta baja consecutiva y perforó los $ 44. El billete minorista descendió 32 centavos $ 43,90.

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa bajó 26 centavos a $ 42,75 debido al empuje de la oferta y los ingresos desde el exterior.

En este contexto, el Banco Central (BCRA) adjudicó $ 144.859 millones en la primera colocación de Letras de Liquidez ('Leliq') a una tasa promedio del 66,813% (el miércoles había cerrado a 66,755%). La transacción registró un rendimiento máximo del 66,95% y un mínimo del 66,30% a 11 días de plazo.

Los máximos del dólar se anotaron en los $ 43,15 a poco de comenzada la sesión, 14 centavos arriba del final previo. Esta puntual recuperación fue rápidamente desarmada por el empuje de la oferta de divisas, con una caída que otra vez hizo que los precios perforaran el piso de los $ 43.

Con algunas oscilaciones y puntuales correcciones alcistas de escasa entidad, los precios del dólar fluctuaron pero siempre en un rango en el que los $ 43 se transformaron en techo de la cotización. En la última hora de la sesión se acentuaron los ingresos llevando los valores del dólar mayorista a mínimos en $ 42,70, un nivel que no se repetía desde el 1º de abril. El volumen bajó un 9% a u$s 710 millones.

"El flujo de ingresos volvió a ser positivo, excediendo con cierta holgura la demanda por cobertura, debido a lo cual la presión sobre los precios se retrotrajeron a nivel exhibido en el inicio de abril", destacó el analista Gustavo Quintana.

Anticipó que "es poco probable que el actual escenario vire nuevamente a uno de mayor tensión cambiaria y en consecuencia se espera que el ciclo de bajas actuales se intensifique en los próximos días".

Agroexportadores

"La exportación cerealera aún no comenzó a liquidar cantidad (en estos tres días liquidó u$s 90 millones diarios) pero se registraron ventas de dólares de empresas corporativas y de bancos para cambios de carteras en busca de mejores negocios", destacaron desde ABC Mercado de Cambios.

El descenso del dólar se produjo a contramano de la región donde la divisa norteamericana subió frente a las monedas locales. En Brasil, subió un 0,9%.

En los primeros cuatro días de esta semana, la cotización del dólar mayorista perdió $ 1,18 respecto del cierre del viernes pasado.

Otros mercados

En la plaza informal, el blue se mantuvo estable a $ 44, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño, con lo que quedó por encima del tipo de cambio oficial. A su vez, el "contado con liqui" cedió ocho centavos a $ 42,97.

En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operaba estable alrededor del 64%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 152 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el lunes.

En el Rofex, donde se operaron u$s 998 millones, más del 65% fue en los más cortos, siendo los precios de abril y mayo, $ 43,83 y $ 45,71 (con tasas del 48,53% y 50,55%). Los plazos cayeron un 0,5% promedio, al igual que la caída en el spot. Por último, las reservas brutas del BCRA cayeron este jueves u$s 236 millones a u$s 77.095 millones.

Fuente: Ambito Financiero