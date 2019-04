Daniel Cáseres: “Se deben presentar en tiempo y forma los avales”

El presidente de la Liga Salteña, Daniel Cáseres, habló sobre el pedido de suspensión de la asamblea que presentó el expresidente de Juventud Antoniana Rubén González.

Cáseres habló con El Tribuno de la controversia que se armó, que apunta a la conformación de una junta electoral. “Como todos saben, la postulación al cargo de presidente de la Liga la puede hacer cualquier persona, no necesariamente siendo dirigente de algún club. Entonces, creo que él está en su derecho de plantear algún tipo de cuestionamiento, que hace acerca de tecnicismo que hay en el aspecto electoral. Cómo es el tecnicismo y desde el punto jurídico en función de lo que solicita creo que ya hay una postura de la Liga en cuanto al estatuto que no prevé el tema de la junta electoral”, señaló Cáseres.

Se le hizo notar a Cáseres que el reclamo se efectuó porque el tema de la junta electoral está contemplado en el estatuto social. “Creo que lo que plantea el abogado, si bien el estatuto no lo prevé, por una norma de las instituciones civiles le cabe la aplicación que debería tenerlo. Entonces, cuando ya entramos en este plano de cuestiones de interpretación jurídica le cabe más que nada al organismo de contralor que es Inspección de Personas Jurídica, de poder hacer una evaluación de este planteo y determinar que el pedido que hace González, a través de su representante o su abogado, es correcto o no”, dijo.

Sobre la elección de autoridades se le consultó si hubo cambios en el estatuto de la Liga. “No en ese orden, yo por lo menos que recuerdo que hubo modificaciones”, respondió.

Acerca de los avales, declaró lo siguiente: “En cuanto a los avales, el estatuto de la Liga Salteña establece que cuando una persona quiere postularse a la presidencia debe presentar en tiempo y forma previa a la asamblea cuatro avales de clubes afiliados a la Liga. Eso es lo que de alguna manera a determinada persona lo habilita poder formar parte del acto eleccionario. En ese sentido, Sergio Chibán se anticipó a esta cuestión y creo que de los 17 clubes, tiene 16 avales ya firmados y es como que genera cierta unanimidad, con cierto consenso unificado que sea el nuevo presidente. El único club que creo que aún no firmó el aval es Gimnasia y Tiro”.

Cáseres, con respecto al pedido de González, dejó en claro: “Creo que la solicitud de impugnación que hace González tiene que ver con que el plazo para la presentación de los avales para esta asamblea que se va a desarrollar el día 26, debería haberse hecho el pasado viernes”.

“Hay un pedido, una convocatoria a asamblea el 26 de este mes. Eso a nuestro entender es inamovible porque se hizo en tiempo y forma, con la presentación de los requisitos que exige Personas Jurídicas. De ahí a que esa fecha pueda ser modificada va a depender del criterio de la interpretación que haga Personas Jurídicas ante el pedido de González”, explicó.