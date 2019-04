Los imputados por el femicidio de Paola Álvarez se negaron a declarar en el inicio del juicio

Los tres imputados por el femicidio de Paola Álvarez, quien había sido visto por última vez en mayo del 2017 y su cadáver fue encontrado en agosto de ese mismo año en un camino de cornisa cercano a la localidad salteña de La Caldera, se negaron a declarar hoy en el inicio del juicio oral.

Se trata de Santiago Alfredo Zambrani (36), imputado por homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en perjuicio de Paola Mariana Álvarez (21); y sus padres Amelia Inés Huergo (60) y Alfredo Francisco Zambrani (60), acusados de ser partícipes secundarios del delito de homicidio doblemente calificado.

Durante la primera audiencia del juicio, que comenzó hoy y se extenderá hasta el 3 de mayo próximo, se concretó la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, tras lo que Zambrani y sus padres desistieron de declarar por el momento.

Ante esto, los fiscales solicitaron la lectura de las declaraciones que los tres imputados brindaron durante la etapa de instrucción.

El hecho comenzó el 6 de mayo de 2017, cuando la madre de Paola denunció la desaparición de su hija, quien aparentemente mantenía una relación sentimental con Zambrani.

La víctima había estado la noche anterior con el imputado y su cuerpo fue hallado el 17 de agosto de 2017, en el camino de cornisa de la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1640, cerca de la localidad de La Caldera, a unos 25 kilómetros de Salta Capital.

La primera en declarar en el juicio oral fue la madre de la víctima, Mónica María Morales, quien manifestó: “Zambrani mató a mi hija, y quiero que sea castigado, aunque eso no me va a devolver a Paola”.

La mujer recordó que su hija "era dócil, tranquila" y que el día de su desaparición le mandó "un mensaje diciendo que se iba a demorar en el trabajo".

Al día siguiente, como no se sabía nada de ella, la ex pareja de Paola le llevó a la bebé de ambos para que la cuide porque su hija no respondía los llamados.

La testigo indicó que le pareció raro porque su hija "era apegada" a la bebé y no tenía ese tipo de actitudes, de no regresar a dormir y no avisar si algo le había ocurrido, por lo que se comunicó con Zambrani por teléfono para consultarle si él sabía algo de ella.

En ese momento, el acusado le dijo que había estado con Paola hasta las 4.30, cuando se fue enojada porque habían discutido.

Cerca de las 3 de la tarde, Morales radicó la denuncia policial correspondiente, “porque sabía que algo le había pasado” a Paola, y esa misma noche amplió la denuncia acusando a Zambrani como involucrado en la desaparición.

“Desde ese día comenzó mi calvario. Salí a buscarla y no quería volver a mi casa porque no podía decirle a mis hijos que no había encontrado a su hermana”, afirmó Morales, a la vez que precisó que el novio de su hija "era violento" y que acosaba a su hija, la amenazaba y la golpeba.

Tras el testimonio de la mujer, declaró la ex pareja de Paola y padre de su beba, Franco José Arroyo.

La Sala IV del Tribunal de Juicio de Salta, integrado por los su presidenta, Mónica Mukdsi; y los jueces Roberto Lezcano y Norma Vera, está a cargo del proceso oral y público, mientras que por el Ministerio Público intervienen los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Pablo Paz.

La defensa de Santiago Zambrani está a cargo de Ana Cortez y Gabriela Arellano, en tanto que René Gómez y Andrea Godoy tienen a su cargo la defensa de sus padres, y Gloria Cruz está a cargo de la parte querellante.