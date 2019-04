Crisis en el Concejo: denunciaron a Doddy Arias por extorsión

El presidente del Concejo Deliberante, a cargo interinamente de la intendencia de Tartagal, Eduardo Leavy y el vicepresidente primero a cargo del cuerpo, Jorge Luis Gabito, formalizaron una denuncia penal contra el edil Doddy Omar Arias, ex aliado incondicional de la gestión y devenido en las últimas semanas en el más férreo opositor, quien presentó en la última sesión del cuerpo un proyecto de resolución pidiendo la nulidad de la elección de las autoridades que se realizó en la sesión preparatoria del pasado 29 de marzo y todo lo resuelto en esa primera sesión de 2019.

Pero lo extraño de la situación es que en esa misma sesión preparatoria se eligieron -además de las autoridades del cuerpo- las diferentes comisiones, entre ellas Peticiones, Poderes y Legislación y comisión de Hacienda de las cuales Arias forma parte. Además de eso, Arias, quien se había mocionado a sí mismo para ocupar el cargo de vicepresidente primero del cuerpo en lugar de Jorge Luis Gabito, también propuso a Eduardo Leavy como presidente del cuerpo para que ocupara la intendencia. Pero la mayoría legislativa le dio su aprobación a Gabito lo que lo dejó al ahora opositor sin posibilidad de ocupar la intendencia cuando se ausente Leavy.

Arias tiene otra mirada de la situación y considera: "Me han denunciado en la Justicia porque están muy nerviosos; se nota que no quieren que nadie investigue cómo se manejaron los fondos del municipio pero a pesar de las amenazas, de los insultos, de los memes, a mí no me van a callar. Yo nunca extorsioné a nadie, simplemente expresé que quería ser vicepresidente del Concejo Deliberante", consideró el edil del Frente Grande de Tartagal.

Lo que dicen

Con el patrocinio letrado del abogado salteño Oscar Pedro Guillén, Leavy y Gabito formalizaron el lunes anterior una denuncia penal por los supuestos delitos de falta a los deberes de funcionario público y de coacción contra el edil Arias. Al referirse al tema, Gabito consideró: "Una cosa es expresar que se quiere acceder a determinado cargo pero otra muy distinta es decir antes quienes ahora están dispuestos a prestar declaración testimonial en la Justicia: "Si no me eligen a mí voy a salir a denunciar'. Ha sido lamentablemente la actitud que ha tomado el concejal Arias con quien no tengo ninguna diferencia personal".

"Tan contradictoria es la actitud que ha tomado que en la sesión preparatoria del 28 de marzo pasado Arias que lo propuso a Eduardo Leavy como presidente del Concejo y él como vicepresidente primero. Pero cuando los votos no dieron para esa moción que presentó se molestó tanto porque el 8 de abril pasado pidió la nulidad de la sesión", consideró el vicepresidente primero a cargo del cuerpo deliberativo.

Un recurso de amparo

El abogado Pedro Guillén, por su parte, precisó: "Dado el panorama político por el que atraviesa el cuerpo legislativo, hemos presentado una acción de amparo porque la situación que se presenta es de lo más curiosa. Esa petición que ha formulado el concejal Arias (de declarar nula la elección de autoridades del cuerpo) tiene que ir para su tratamiento y posterior dictamen a la comisión de Peticiones, Poderes y Legislación que él mismo integra. Y la integra porque en la sesión preparatoria del 29 de marzo pasado -y a la que él considera nula- se lo designó como miembro".

"Por ese motivo, lo que estamos planteándole a la Justicia es que Arias -que considera nula la sesión donde fue elegido miembro de la comisión de Legislación- no la integre más. Él es el único -porque ni el bloque radical lo hizo- que considera que la sesión y todo lo resuelto allí es nulo. Pero hasta que se esclarezca esta situación cuando la Justicia emita una medida cautelar, el cuerpo deliberativo de Tartagal no puede seguir sesionando. No se trata de amordazar al deliberativo local porque, de hecho, los más interesados en sesionar son los miembros del cuerpo pero ante esta situación en mi opinión no queda otra alternativa que esperar que la Justicia se expida", señaló.