Gerardo Romano destrozó a Marcelo Tinelli: “Es misógino y frívolo, no lo votaría”

Gerardo Romano, un actor siempre involucrado con los temas de coyuntura política del país, se sumó al grupo de famosos que no votaría jamás a Marcelo Tinelli en caso de que se presente en las próximas elecciones de octubre. “Este es un momento horrible, Horrible. No sé si me salió bien la vocal. La verdad, bromeó para no hablar en serio”, declaró el actor al comienzo de su diálogo.

Sobre si votaría a Marcelo Tinelli en un futuro, señaló:

“No lo votaría. No me parece un cuadro político pero si me parece que tiene todo el derecho del mundo a tener aspiraciones políticas”, indicó. “No me resulta atractivo ver cómo va insertándose, sacándose fotos con todo el mundo”, sostuvo. Cabe destacar que en las últimas semanas, Tinelli estuvo muy cercano a la alianza Alternativa Federal, que se encuentra encabezada por Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto.

“Prefiero a una persona que ha tenido una actitud más coherente con la democracia y con los ideales democráticos a lo largo de la vida, cosa que no percibo de él. Es una persona que ha tenido una vida en los medios, y sabemos lo que son los medios, con quienes hay que tranzar, he visto el producto cultural de sus programas”, señaló Gerardo.

El notero de América le pidió a Romano que defina a Marcelo en pocas palabras, y el resultado fue letal: “Misoginia, frivolidad, el humor a expensas del otro. Lo que pasa es que no había una mirada crítica afuera, así que era muy fácil entrar al gallinero y robar, entonces ahora que se dio vuelta la taba un poco hay medio como un desconcierto, pero me parece un buen tipo, qué se yo”.

En julio del año pasado, el actor ya había tenido duras palabras contra el conductor de , asegurando que le parecía “un tipo sin ética” y criticando el humor de su programa durante la década del 90. Igualmente, afirmó que para él, Marcelo no sería peor presidente que Mauricio Macri. “¿A Tinelli lo están midiendo para una supuesta candidatura a presidente? Mira vos ... bueno, nunca va a ser peor de lo que ya tenemos. ¿Entre Macri y Tinelli a quien voto? A ninguno de los dos!”, disparó en aquel entonces.