Se definen las llaves de los rivales de Boca y River

Aldosivi recibirá este sábado a Rosario Central a la vez que Lanús se medirá ante Belgrano, Talleres de Córdoba será local de San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Patronato, en cuatro partidos válidos por la vuelta de la primera fase de la Copa de la Superliga.

El primero de los encuentros se jugará a partir de las 13.15 en el estadio José María Minella de Mar del Plata con arbitraje de Fernando Espinoza, televisación de cable TNT Sports y el ganador de esta llave se enfrentará a River en los octavos de final.

Aldosivi ganó por 2 a 0 el partido de ida y el técnico Gustavo Álvarez contará con el regreso de Matías Pisano, quien cumplió una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y reemplazará a Iván Colman.

Por el lado de Rosario Central el entrenador Diego Cocca hará nueve cambios, tres de ellos en la defensa donde Gonzalo Bettini irá por Nahuel Molina, Miguel Barbieri por Matías Caruzzo y Facundo Rizzi por Alfonso Parot.

Las otras variantes serán Leonardo Gil por Duván Vergara; Cristian Vilagra por Fabián Rinaudo; Emmanuel Ojeda por Néstor Ortigoza; Jonás Aguirre por Washington Camacho; Jarlan Barrera por Maximiliano Lovera y Claudio Riaño por Fernando Zampedri.

Zubeldía no confirmó el equipo y Belgrano va con un cambio

Lanús será anfitrión de Belgrano de Córdoba a partir de las 15.30 en el estadio Néstor Díaz Pérez con Darío Herrera como juez principal, televisación por la señal de cable Fox Sports Premium y el vencedor se medirá ante Vélez en octavos.

El elenco cordobés se impuso por 3 a 2 en la ida y para visitar al "granate" el entrenador Julio Constantin realizará una sola modificación: el mediocampista Martín Rivero reemplazará a Federico Lértora, quien llegó a la quinta amarilla.

Por su parte, el técnico de Lanús Luis Zubeldía no dio a conocer el equipo que pondrá ante Belgrano en el cual Pedro De la Vega podría estar desde el inicio en lugar de Marcelino Moreno.

Talleres y la difícil tarea de remontar un 0-2.



El conjunto de Córdoba será local de San Martín de San Juan a partir de las 17.45 en el estadio Mario Alberto Kempes con Fernando Rapallini como árbitro, televisación por la señal de cable TNT Sports y el ganador de esta llave irá ante Atlético Tucumán en la próxima instancia.

Talleres perdió por 2 a 0 en San Juan t para dar vuelta la historia el entrenador Juan Pablo Vojvoda haría cuatro variantes: Aldo Araujo por Javier Gandolfi; Enzo Díaz por Joel Soñora; Juan Ramírez por Federico Navarro y Mauro Ortíz por Fernando Bersano.

En tanto, San Martín buscará mantener la ventaja para pasar de fase y para eso el técnico Rubén Darío Forestello dispuso el regreso a la titularidad de Marcos Gelabert quien iría por Francisco Grahl mientras que Juan Rodríguez y Federico Milo pelean por el lugar de Francisco Mattia, quien no estará por haber llegado al límite de amonestaciones.

Bernardi haría ocho modificaciones en Godoy Cruz

Godoy Cruz recibirá a Patronato a partir de las 20 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con Fernando Echenique como juez, televisación en directo por la señal de cable Fox Sports Premium y el vencedor de se medirá ante Boca.

El encuentro de ida culminó empatado 1 a 1 y fue expulsado Juan Andrada en el equipo mendocino quien sería reemplazado por Agustín Verdugo mientras que el técnico Lucas Bernardi haría otras siete variantes.

Los cambios que realizaría Bernardi serían: Roberto Ramírez por Andréz Mehring; Nahuel Arena por Jalil Elías; Facundo Rodríguez por Agustín Aleo; Hernán Bernardello por Diego Sosa; Brian Alferez por Ezequiel Bullaude; Victorio Ramis por Juan Martín Lucero y Miguel Merentiel por Santiago García.

Por su lado, Patronato de Paraná tendría un solo cambio en relación a los once que jugaron el partido de ida ya que el entrenador Mario Sciacqua pondría a Gabriel Carabajal por Gabriel Compagnucci.