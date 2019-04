River visita al Inter brasileño

Con la novedad del regreso de Marcelo Gallardo en el banquillo luego de cinco meses, River visitará hoy a Internacional de Porto Alegre por el grupo A de la Copa Libertadores, en busca de una victoria, pero diezmado, con cinco bajas sensibles.

El equipo brasileño, clásico de la máxima competición con dos títulos en sus vitrinas, lidera la llave con seis puntos y, si saca otra victoria en el duelo en el Beira-Río a las 19.15 de la Argentina, tendría muy a tiro el pase a octavos de final, teniendo en cuenta que la semana que viene recibirá al modesto Palestino de Chile.

“Sabemos que nueve puntos son significativos, y nos dejarán muy cerca del primer objetivo, que es la clasificación a octavos”, declaró el portero colorado Marcelo Lomba, que no encajó ni un gol en las dos victorias anteriores.

Después de coronarse el pasado diciembre en Madrid ante su archirrival Boca Juniors, el tetracampeón River es, a priori, uno de los candidatos a volver a levantar el trofeo.

Pero por ahora su actuación ha sido gris, con dos empates ante Alianza Lima y Palestino. Si no quiere sufrir para hacerse con el boleto a octavos en las tres jornadas que resten, necesita arrancar una victoria o por lo menos un empate en su visita a Brasil.

El DT local, Odair Hellmann, incluirá probablemente en el once inicial al volante argentino y ex River Andrés D’Alessandro, recuperado de su lesión muscular, en reemplazo del también lesionado William Pottker.

En sus últimos entrenamientos Hellman no ha querido dar indicios de la alineación ni el esquema con el que Internacional saltará al césped.

Cinco lesionados



River, por su parte, viaja a Porto Alegre en una situación delicada, con cinco de los jugadores que participaron en la final de diciembre en Madrid lesionados. No tendrá ni al portero Franco Armani, ni al defensa Milton Casco, ni a los volantes Exequiel Palacios y Juan Fernando Quintero, ni al delantero Ignacio Scocco.

Gallardo vuelve tras la sanción porque su equipo ingresó con retraso a la cancha tras el entretiempo en la ida de la semifinal de 2018 ante Gremio.

Probables formaciones

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Vìctor Cuesta e Iago; Edenilson Rodrigo Dourado, Patrick y Pottker; Rafael Sobis y Nicolás López. DT: Odair Hellmann.

River Plate: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Angileri; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Bruno Zucculini e Igancio Fernández; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Esteban Ostojich, de Uruguay.

Cancha: Internacional de Porto Alegre.

Hora de inicio: 19.10.

TV: Fox Sports.