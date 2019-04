Duelo de líderes en el interzonal güemense

Una prometedora agenda presenta la Liga Güemense de Fútbol, porque se jugarán los cruces interzonales correspondiente a la sexta fecha del torneo anual denominado Municipalidad de Campo Santo.

En esta oportunidad, todas las miradas estarán puestas en cancha de Libertad, donde Redes de la Patria, líder absoluto en la zona Campo Santo-El Bordo, se las verá con Belgrano, uno de los dueños de las posiciones en la zona Gral. Güemes, a partir de las 17.

Redes atraviesa y disfruta de un gran momento, ganó en todas sus presentación y se postula como gran candidato a pelar por el título. A primera hora (11) y en el mismo escenario, Sao Caetano, que hasta aquí no sumó puntos en su primera participación en la Liga, se medirá con Betania, otro equipo que no conoce la victoria y se ubica en el fondo de la tabla.

El resto de la jornada dominical se desarrollará en cancha de Unión, reducto en el cual 135 Viviendas, el otro líder de la zona Güemes, defenderá su condición frente a San Antonio de El Bordo, a partir de las 11.

135 está obligado a ganar para no sufrir sobresaltos, algo que no será tan fácil porque el santo bordeño lucha por alcanzar al líder de su grupo (Redes).

Más tarde (15), Unión, con la intención de sacarle provecho a su localía y mejorar su posición en la tabla, recibirá a San Antonio de Campo Santo.

Por último, lo encargados de cerrar la jornada serán Gral. Güemes y Libertad, que chocarán desde las 17.

Ambos equipos llegan urgidos por lograr un triunfo.