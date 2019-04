Central Norte igualó en Jujuy y lo define de local

El cuervo no pudo desplegar bien las alas pero se trajo un buen resultado desde Jujuy, donde igualó 1 a 1 con Atlético San Pedro, por el partido de ida de los cuartos de final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

Central Norte se topó con un digno rival, que mostró sus armas, pero fue el equipo de Ezequiel Medrán el contó con las chances más claras en el encuentro para quedarse con la victoria.

La primera fue a favor del cuervo, a los 10’ Ronaldo Martínez abrió por izquierda para Jurado, quien devolvió la gentileza con un gran centro que encontró solo a Martínez pero el paraguayo cabeceó por arriba del travesaño. Central manejó la pelota durante grandes pasajes de la primera mitad. A los 14’ Francisco Peinado desbordó por derecha, tiró el centro y Ronaldo Martínez conectó la pelota con tremendo derechazo pero la pelota lo encontró bien parado al arquero Nahuel Fanola. Pero la tercera fue la vencida para Ronaldo, quien a los 20’ aprovechó un rebote que dio Fanola tras un cabezazo de Diego Núñez, el guaraní estuvo más rápido que los centrales jujeños y empujó la pelota al fondo de la red para el 1 a 0 del cuervo, que tuvo un festejo muy emotivo, primero Martínez mirando al cielo en homenaje a su abuelo y luego en un interminable abrazo con Fabricio Reyes y todo el plantel.

El azabache se hacía dueño de la primera mitad, pero el local empezó a atacar en varias oportunidades por la banda izquierda defendida por Eduardo Buruchaga, hasta que a los 43’, desde una salida desde el fondo por parte de Fanola, Flavio Romero le ganó en el salto a Buruchaga y la pelota le quedó a Ponce, entró solo por izquierda, mandó el centro ante la marca de Federico Rodríguez y apareció nuevamente Romero, quien de cabeza puso el 1 a 1 para Atlético San Pedro.

En el complemento fue San Pedro el que tomó esta vez la iniciativa apostando a la explosión de Maximiliano Ponce, la figura del partido, quien realmente fue un dolor de cabeza para Eduardo Buruchaga. El millonario jujeño contó con chances de ponerse arriba en el marcador pero Mauricio Pegini respondió de gran manera cada vez que se lo exigió. Central hizo el desgaste y al ver cómo se dilataba el juego en el mediocampo, a los 18’ Medrán decidió mandar a la cancha a Nicolás Issa, quien le dio fluidez y circulación a la pelota a la hora de jugar por las bandas. Ahí fue cuando Central se recuperó y también potenció el ataque con el ingreso de Fabricio Reyes. Beterette, de cabeza, se anticipó en un córner a favor del cuervo y la pelota dio en el palo. Esto agrandó al lateral cordobés, quien en la siguiente jugada, a los 33’, eludió como si fueran conos a sus rivales y mandó un centro para Diego Núñez, quien fue derribado en el área por un agarrón de Juan Méndez y el árbitro Walter Cardozo no dudó en cobrar penal para Central Norte. Reyes agarró la pelota al instante y se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos, pero su remate besó el palo y se fue afuera. En la euforia de los locales por el penal desperdiciado por Central, Méndez le volvió a recriminar al árbitro, vio la segunda amarilla y se fue expulsado. Ya con un hombre menos y con poco tiempo, San Pedro no arriesgó y se plantó ante los embates azabaches. El ingresado Álvaro Lozano trató de romper las líneas con pases filtrados pero los locales despejaron todo hasta el final del partido en el estadio “vicera de cemento”, que contó con una gran cantidad de público.

Fue empate en tierras jujeñas, donde Central Norte no se achicó en ningún momento, fue protagonista e incluso pudo haber traído algo más que una igualdad pensando en la revancha.

También es cierto que el cuervo extrañó a Lucas Quiroz, quien seguramente dirá presente en la próxima cita.

Dicha revancha será el próximo domingo en el Martearena, donde se definirá uno de los semifinalista de la región Norte. Esta vez, el cuervo sí contará con el apoyo de su gente, que seguramente estará presente el fin de semana que viene soñando con dar un paso más hacia el ansiado ascenso.

La síntesis:

S. PEDRO 1 - C. NORTE 1

F. Fanola (6) - M. Pegini (7)

J. Méndez (5) - L. Beterette (6)

C. Sanabria (6) - L. Rodríguez (6)

L. Gerbán (6) - P. Krupoviesa (6)

R. Lavayén (6) - E. Buruchaga (5)

H. Cervantes (6) - F. Peinado (6)

M. Carabajal (6) - O. Young (6)

M. Soria (6) - M. Iglesias (6)

M. Ponce (7) - B. Jurado (6)

M. Roldán (6) - R. Martínez (7)

F. Romero (6) - D. Núñez (6)

DT: C. Galván - DT: Medrán

Goles: PT: 20’ Ronaldo Martínez (CN) y 43’ Flavio Romero (SP).

Cambios: ST: 18’ N. Issa por F. Peinado (CN), 21’ F. Reyes por R. Martínez (CN), 21’ G. Díaz por M. Ponce (SP), 24’ Enzo Montero por R. Lavayén (SP), 27’ Á. Lozano por M. Iglesias (CN), 37’ L. Gurrieri por F. Romero (SP).

Incidencias: ST: 36’ expulsado Juan Méndez (SP).

Jornada: Partido de ida

Estadio: Vicera de Cemento

Árbitro: Walter Cardozo (5)