Sin Carlos Tevez, Boca viajó a Colombia

El capitán y una de las figuras de Boca Juniors, Carlos Tevez, finalmente no viajó hoy a Colombia con el resto del plantel xeneize, de cara al partido del próximo miércoles ante Deportes Tolima por el Grupo G de la Copa Libertadores.

Tevez, según confirmaron allegados al cuerpo técnico, no se recuperó de la entorsis en la rodilla izquierda y el entrenador Gustavo Alfaro prefirió preservarlo.

El Apache realizó ejercicios de kinesiología con el objetivo de llegar en óptimas condiciones, pero la lesión, ocurrida el jueves pasado en un entrenamiento, demanda una recuperación de entre 10 y 15 días.

Hasta el momento, el ingreso de Mauro Zárate por Tevez sería la única variante del once inicial, respecto del que goleó como local por 4 a 0 a Jorge Wilsterman de Bolivia el 10 de abril.

Ese triunfo posicionó el xeneize en el segundo lugar del grupo y llevó tranquilidad al plantel, de cara a la clasificación a octavos de final de la Libertadores, que a Boca le es esquiva desde 2007, el año que la levantó por última vez.

El equipo para medirse ante el Tolima formaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Iván Marcone, Nahitan Nández y Emanuel Reynoso; Mauro Zárate y Darío Benedetto.

El resto del plantel que llegará esta noche en vuelo charter a Colombia está integrado por Marcos Díaz, Kevin Mac Allister, Junior Alonso, Frank Fabra, Nicolás Capaldo, Agustín Almendra, Cristian Pavón, Ramón ‘Wanchope‘ Abila y Agustín Obando.