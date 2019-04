Paro del 30 de abril: enterate qué gremios adhieren y cuáles son los servicios afectados

Mientras la gestión de Cambiemos enfrenta los reclamos sindicales por la crisis económica, la CGT convocó un paro de Transporte para el feriado del 1 de mayo, día del trabajador.

Desde la vereda de enfrente, la CTA y el Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona) —la coalición de gremios que comandan Hugo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (Smata) y Sergio Palazzo (La Bancaria)— proclamaron un paro para el martes 30 de abril.

La tensión entre los gremios aumentó tras la decisión de los sindicatos de la CATT, que lidera el dirigente marítimo Juan Carlos Schmid, de no prestar servicios el día del trabajador para reclamar "la reformulación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios y un inmediato incremento salarial de emergencia a los jubilados".

Hugo Moyano, secretario general del sindicato de Camioneros, consideró que la medida de fuerza resulta "poco seria", dado que ese día es feriado nacional. "No me parece serio, no trabaja nadie ese día, no entiendo que quieren plantear", señaló el líder camionero, y comunicó así la medida de fuerza para el día anterior.

Por su parte, Pablo Moyano aseguró que la medida será llevada a cabo por cerca de 70 organizaciones adheridas al Frente Sindical para el Modelo Nacional, más las dos CTA, movimientos sociales y otras agrupaciones. "Ojalá que el Gobierno escuche este reclamo de millones de argentinos", añadió el dirigente.

De esta forma, los sectores gremiales opositores lanzaron un claro desafío a la conducción de la CGT, a la que buscan imponer presión para que abandone su postura más "dialoguista" con la gestión de Mauricio Macri, y también convoque a un paro general.

Como respuesta a las declaraciones de los Moyano, Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, respondió: "A Moyano lo vi suspender un paro por lluvia" y agregó: "Cuando estuvieron dentro de la CGT nunca propusieron un paro ni medida de acción. Ahora no integran el consejo directivo".

En medio de los enfrentamientos, entre los gremios que adhieren a la medida de fuerza están el comandado por el secretario general de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), Pablo Biróy la Unión Ferroviaria Seccional Oeste el FFCC Sarmiento que dirige Rubén Sobrero. Por ese motivo, no habrá trenes de ese ramal y tampoco habrá vuelos.

En tanto, el presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, Jorge Yabkowski, confirmó que adherirá al paro, por lo que durante ese día la atención en los hospitales públicos será similar a la de un día domingo.

Adhieren además a la medida el gremio nacional FESPROSA, que nuclea a 30 mil médicos, profesionales y trabajadores de los 600 hospitales públicos de todo el país.



FUENTE: PERFIL