Soldados israelíes disparan a palestino con los ojos vendados y esposado mientras intentaba huir

El tiroteo ocurrió después de un funeral en la aldea palestina de Tuqu’, al sur de Belén, en la Ribera Occidental, el jueves pasado, según testigos y un miembro del municipio de Tuqu’. Fotos y video de la escena de los residentes de Tuqu’ que habían estado filmando el funeral muestran a Osama al-Badan, de 15 años, con las manos atadas a la espalda, tratando de huir de al menos cuatro soldados israelíes que están cerca. Al-Badan recibió un disparo en cada pierna, le dijo su padre, Ali, a la CNN.

“Fue detenido por los soldados por no hacer nada”, dijo Ali al-Badan. “Lo acusaron de tirar piedras. Estoy seguro de que no lo hizo. No tiene nada que ocultar y habría admitido si hubiera tirado una piedra. ¿Pero eso es una excusa para dispararle?”.