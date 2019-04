Coudet: "A largo plazo voy a tener la posibilidad de dirigir a River"

Eduardo Coudet, entrenador de Racing, habló sobre su futuro profesional y al respecto sostuvo que “a largo plazo” va a tener la “posibilidad” de dirigir a River, equipo con el que consiguió cinco títulos locales como jugador.

“No tengo ningún objetivo hacia delante, miro el hoy. Creo que a largo plazo voy a tener la posibilidad de dirigirlo porque me ha tocado estar como jugador, tengo un cariño grande con el club y me siento reconocido”, dijo el Chacho.

Coudet jugó en el millonario entre 1999 y 2004 y consiguió el Torneo Apertura 1999 y los Torneos Clausura 2000, 2002, 2003 y 2004.

Sin embargo, el Chacho aclaró que su probable llegada al conjunto de Nuñez no sería “a corto plazo” debido a que el actual campeón de América “tiene un gran entrenador” en referencia a Marcelo Gallardo.

“No lo veo a corto plazo. River tiene un gran entrenador como es Gallardo, a mi gusto el mejor del fútbol argentino”, dijo.

Por último dejó en claro que su prioridad es Racing, campeón vigente del fútbol argentino, y el partido del próximo sábado ante Estudiantes de La Plata, por la ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga.

“Me enfoco en el presente, en lo que es Racing y en preparar lo que es el partido del fin de semana, por eso no me permito mirar más allá de eso”, concluyó Eduardo Coudet.

En otro orden, el delantero Andrés Ríos sufrió una lesión que lo marginará de los encuentros ante el pincha, válidos por la segunda fase de la Copa de la Superliga.

Ríos, de 29 años, padece un desgarro grado dos en el bíceps femoral de la pierna izquierda según los estudios realizados al futbolista, dolencia que también lo marginará de la revancha frente al león.

De esta manera, Ríos se suma a las bajas del delantero y capitán albiceleste, Lisandro López, (distensión en el sóleo de la pierna izquierda) y del defensor chileno Eugenio Mena (tatalgia).

El probable equipo titular de Racing saldría con Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Alexis Soto; Marcelo Díaz, Augusto Solari, Guilermo Fernández y Matías Zaracho; Jonatan Cristaldo y Darío Cvitanich.

El plantel académico volverá a los entrenamientos este viernes a las 10 en el Cilindro, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.

Racing visitará a Estudiantes de La Plata el próximo sábado a las 20 en el estadio Ciudad de La Plata, con arbitraje de Fernando Echenique, por la ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga.