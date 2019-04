Reyes de la emoción

Llegaron los regalos de Reyes a Central Norte. El cuervo, con una sólida labor y la cuota goleadora de Fabricio Reyes, la figura del partido, aplastó a Atlético San Pedro por 5 a 0 en la revancha de cuartos de final y se metió en semifinales del torneo Regional Amateur.

El cuervo, con una gran actuación y contundencia, volvió a alimentar los sueños de ascenso.

El equipo de Ezequiel Medrán no dejó dudas de que posee la materia primera necesaria para subir de categoría, algo que se le viene negando desde hace cinco años.

Presión y mesura fueron las principales armas que llevaron a Central Norte a ponerse en ventaja a pocos minutos del inicio. El primer regalo de Reyes llegó a los 6 minutos, Diego Núñez sacó un centro cruzado que aprovechó muy bien el goleador cuervo y con toda su jerarquía definió de cabeza.

No fue uno más de Fabricio, porque su decimosegundo tanto con la camiseta de Central Norte fue muy especial; Reyes de lo dedicó muy emocionado su hija, a quien perdió hace muy pocos días.

La ventaja le otorgó al cuervo mayor tranquilidad y continuó cumpliendo lo planificado al pie de la letra.

San Pedro intentó responder y equiparar el resultado, estuvo muy cerca de lograrlo pero la solidez de Mauricio Pegini bajo los tres palos se lo impidió. A los 16’ Maximiliano Ponce recibió pase en profundidad, quedó mano a mano con el “uno” cuervo pero no logró vencerlo.

La superioridad de Central Norte fue notoria, ganó el mediocampo con la lucidez mental de Osvaldo Young para jugar, más el enorme sacrificio y despliegue de Matías Iglesias, quien tuvo una de sus mejores actuaciones desde que llegó al club de barrio norte.

Así llegó el segundo tanto para el cuervo, Lucas Quiroz aprovechó un rebote y no perdonó. Los dirigidos por Medrán se fueron al descanso con la tranquilidad de saber que ya tenían media clasificación en el bolsillo.

Central Norte arrancó la segunda mitad inspirado y certero, antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, una buena jugada colectiva en la que participaron Young y Reyes, le permitió a Diego Núñez marcar el tercero y comenzar a darle color a lo que terminaría en una goleada.

El nuevo golpe azabache terminó por demoler al millonario jujeño, que pese a sus intentos jamás encontró el camino para descontar.

Con la clara superioridad del cuervo era solo cuestión de esperar para un nueva alegría, justamente el encargado de brindarle el regalo al pueblo azabache fue Fabricio Reyes. En esta acción todo el mérito fue de Nivi Núñez, recuperó una pelota que parecía perdida y se la sirvió a la Perla, quien no tuvo problemas en marcar el 4 a 0.

Central Norte tenía muy en claro que la serie estaba definida, bajó los decibles y mermó un poco la intensidad, con mucha cautela y sin arriesgar demasiado, hizo circular la pelota con inteligencia esperando el pitazo final.

Literalmente satisfechos por la goleada, los dirigidos por Medrán, con algunos recambios que le dieron mayor frescura al equipo, le pusieron la frutilla al postre, cuando el telón estaba por bajar, a los 45’ Álvaro Lozano convirtió el 5 a 0 definitivo,

Central Norte alimentó una vez más su sueño de ascenso al Federal A con una soberbia labor y avanzó a semifinales de la Región Norte, donde enfrentará a Talleres de Perico.

El resultado:

C. NORTE 5 SAN PEDRO O

M. Pegini (7) F. Fanola (4)

L. Beterette (6) E. Montero (5)

F. Rodríguez (6) C. Sanabria (4)

P. Krupoviesa (6) L. Gerbán (5)

E. Buruchaga (6) R. Lavayén (4)

F. Peinado (5) H. Cervantes (5)

O. Young (6) M. Carabajal (5)

M. Iglesias (7) M. Soria (5)

L. Quiroz (6) M. Ponce (5)

F. Reyes (8) M. Roldán (5)

D. Núñez (6) F. Romero (5)

DT: E. Medrán DT: C. Galván



Goles, PT: 6’ F. Reyes (CN), 26’ L. Quiroz (CN). ST: 1’ D. Núñez (CN), 19’ Reyes (CN), 45’ Á. Lozano (CN). Cambios, PT: 32’ G. Díaz por E. Montero (SP). ST: 7’ L. Gurrieri por M. Soria (SP), 9’ N. Issa por F. Peinado (CN), 13’ A. Sánchez por M. Roldán (SP), 21’ R. Martínez por D. Núñez (CN), 30’ Á. Lozano por M. Iglesias (CN).

Jornada: Revancha

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Ramón Segovia (6)