Marcos Peña reconoció que hubo "soberbia" en las decisiones que tomó el Gobierno

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, volvió a ratificar este domingo 28 de abril la candidatura del presidente, Mauricio Macri, y aseguró que "la fragilidad " que hoy transita el país "tiene que ver con lo político, no con lo económico". Además, reconoció que existió "soberbia" de parte del Gobierno con respecto a los desafíos que prometieron cumplir. "Estamos convencidos de que va a haber otro mandato, pues Mauricio Macri representa el camino para estar mejor. No podemos tirar la toalla, porque los argentinos dicen que para atrás no hay solución", expresó en declaraciones al programa La Cornisa, que conduce Luis Majul. En este sentido, descartó una posible candidatura de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. "Nosotros creemos que, como está parado el equipo en la cancha, con María Eugenia en la gobernación, Horacio en la Ciudad, Cornejo y Morales en sus provincias, y Macri buscando la reelección, es el mejor plantel con el que Cambiemos puede mostrar una continuidad en este cambio", afirmó. Con respecto alto nivel de endeudamiento con el FMI, se preguntó: ¿Cuál era la alternativa? Este es un país frágil, que gasta más de lo que gana como Estado. La fragilidad de hoy tiene que ver con lo político, no con lo económico".

Por otro lado, el jefe de Gabinete reconoció que "el tamaño del desafío" que asumieron en 2015 "implicó una enorme cuota de voluntad y convicción" que "muchas veces se pudo haber asemejado a la soberbia". Además, aseguró que subieron "demasiado la vara" con respecto a "las expectativas en materia de velocidad de los resultados". También dijo que en octubre "se vota centralmente a dónde queremos ir como país, se vota por seguir con la calidad institucional, donde un punto central es la honestidad". Y advirtió que si la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner volviera al poder retornaría "un sistema de gobierno "autoritario".

Esta es la segunda vez en una semana que el jefe de Gabinete jefe de Gabinete ratifica de forma pública la continuidad de Macri como candidato de cara a octubre. "Mauricio Macri es la mejor forma de ganar la elección, el camino natural", aseguró el jueves por la noche durante una entrevista al canal Todo Noticias. De esa manera, Peña rechazó los rumores que deslizaron que Macri podía no presentarse para su reelección y dejarle así su lugar a Vidal, lo que muchos denominaron el "Plan V" de Cambiemos.

(Fuente www.perfil.com).