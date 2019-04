La dirigencia del expreso periqueño dejó en claro que no cederán la localía para enfrentar al cuervo el domingo.

Talleres no se mueve de Perico para recibir a Central Norte

Tras la goleada y la clasificación frente a Atlético San Pedro, el cuervo ya piensa en el partido de ida de las semifinales del Regional de la región Norte frente a Talleres de Perico. Desde Jujuy los dirigentes del expreso ya anunciaron que no se moverán del estadio Plinio Zabala para recibir el domingo, a las 17, a Central, pero la dirigencia azabache mandará una nota al Consejo Federal por los antecedentes de violencia que hubo en las últimas visitas a dicho escenario.

“Vamos a mandar una nota al Consejo porque las últimas veces no nos trataron muy bien. Sabemos que ellos no se quieren mover de su estadio y está bien, nosotros haríamos lo mismo, pero vamos a pedir de todas maneras un cambio de escenario”, sostuvo el presidente de Central, Héctor DeFrancesco.

Una de las posibilidades que hay es que el partido de juegue en el estadio 23 de agosto de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, pero la dirigencia del expreso periqueño está firme en su postura de hacer respetar su localía.

La seguridad es lo primordial para el plantel azabache y por eso el presidente remarcó que analizarán contratar seguridad privada, tal como lo hicieron en el 2017 cuando el cuervo visitó a Talleres por Copa Argentina. “Es una posibilidad volver a contratar seguridad privada, lo vamos a analizar durante la semana”, expresó el máximo dirigente cuervo.

Hace algunos años, en el Argentino B 2009/10, Talleres de Perico y Central Norte se enfrentaron dos veces en Jujuy en aquel torneo y el expreso periqueño trasladó su localía, primero al estadio 23 de agosto (triunfo 3 a 1 de Central) y para la segunda ronda Talleres hizo de local en el estadio Emilio Fabrizzi, de Altos Hornos Zapla (victoria azabache por 2 a 0).

Por otro lado, el titular azabache también comentó sus sensaciones tras lograr la clasificación a semifinales el último domingo.

“Se ve que el plantel está fuerte, unido, transmite eso, se identifica con la gente, que la verdad es un jugador más en cada partido. Se nota ese compromiso que hay de los jugadores para tratar de logra el objetivo del ascenso, vamos por buen camino”, sintetizó DeFrancesco.

Cabe destacar que el cuervo ya jugó en este torneo en el estadio Plinio Zabala en el primer play-off que pasó frente a Atlético Cuyaya y el mismo Medrán sabe que es un reducto complicado.