Medrán comenzó a vislumbrar el once cuervo 

La base está en Central Norte. Ezequiel Medrán, con más certezas que dudas, comenzó mostrando pequeños indicios de la alineación titular que pondrá frente a Cuyaya, en Jujuy, en el inicio de los play-offs.

El técnico cuervo no tendría inconvenientes en definir el equipo, que le saldría de memoria, sobre todo porque no cuenta con lesionados ni suspendidos.

Medrán, a modo de anticipo, plasmó su idea en la práctica de ayer que se desarrolló en estadio Dr. Luis Güemes. Si bien fueron trabajos tácticos y no un ensayo de fútbol formal, el DT azabache trabajó en dos grupos con el posible once.

Por un lado, el entrenador de Central Norte lo hizo con la defensa y los volantes centrales (Beterette, Rodríguez, Krupoviesa y Buruchaga; Iglesias e Young). El otro grupo (volantes y delanteros) estuvo a cargo de Cristian Zurita, aunque luego quedaron al mando de Medrán (Valsagna, Iglesias, Rojas y Quiroz; Núñez y Reyes).

“Terminamos bien la primera fase, arranca una nueva etapa y desafío, con las ganas de sacar esto adelante”, expresó el técnico de Central Norte al finalizar la práctica en diálogo con El Tribuno.

El buen rendimiento que tuvo el equipo en la primera mitad y la clasificación anticipada le otorga al entrenador santafesino cierta tranquilidad para lo que viene. “El equipo está bien, va a llegar de muy buena manera al partido. En lo futbolístico trabajamos para que los movimientos sean más fluidos, que salgan naturales. La segunda rueda nos dio esa tranquilidad, el equipo fue agarrando un buen funcionamiento, cada vez se sintió más cómodo, ganó partidos con más soltura, eso hace que se sientan con confianza”, destacó el DT azabache.

Todo lo bueno que se hizo ahora deberán potenciarlo porque en los play-offs no hay margen de error. “Esto hay que demostrarlo nuevamente el próximo fin de semana, porque el fútbol es así, lo que hicimos ya pasó y hay que pensar en lo que se viene y hacerlo mejor”, aseguró con convicción Medrán. Y agregó en la previa del partido: “Los desafíos son más difíciles, cada partido será más complicado”.

Con respecto a Cuyaya, el entrenador de Central analizó: “Tenemos un rival duro que hizo una buena primera fase sumando 19 puntos”.

Uno de los puntos más altos que mostró el cuervo en la fase regular fue su potencia ofensiva. “Estoy conforme con todos mis delanteros: Fabricio (Reyes), Martínez, Núñez, Varela, cada uno en su momento lo hizo de buena manera, nos dan la tranquilidad de que cada día están mejor”, concluyó.