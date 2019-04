El Tribuno BB abre los play-offs frente a Avellaneda

Otra instancia de play-offs iniciará esta noche para El Tribuno BB (TBB) en el Torneo Federal. La temporada pasada llegó hasta semifinales y ahora apunta a repetir o mejorar aquella actuación histórica. Hoy, desde las 22, abrirá la serie contra Avellaneda de Tucumán jugando en el Nicolás Vitale; por su mejor posición en la fase regular el verdolaga tendrá la ventaja de la localía en la serie al mejor de cinco.

La instancia de play-offs es la más importante de la temporada para los clubes, se trata del primer objetivo. Una etapa donde deberán superar a un mismo rival en tres ocasiones hasta el final del certamen. En ese sentido el estudio o scouting del rival sigue siendo importante, pero será aún más lo que los protagonistas puedan crear adentro de un rectángulo de juego.

El TBB terminó tercero en las posiciones de la división NOA, conferencia Norte, y el rival que enfrentará en los play-offs de división, etapa de reclasificación para acceder a los cuartos de final, terminó en la sexta posición. Desde hoy se enfrentarán al mejor de cinco partidos, los dos primeros se disputarán en el complejo Nicolás Vitale, el tercero y el cuarto -en caso de ser necesario- serán en el reducto tucumano y en caso de que la serie llegue a un quinto partido, este se disputará nuevamente en el Vitale.

El programa de la serie

Juego 1, 4 de abril

A las 22

El Tribuno vs. Avellaneda

Juego 2, 6 de abril

A las 22

El Tribuno vs. Avellaneda

Juego 3, 9 de abril

A las 22

Avellaneda vs. El Tribuno

Juego 4, 11 de abril

A las 22

Avellaneda vs. El Tribuno

Juego 5, 14 de abril

A las 22

El Tribuno vs. Avellaneda.