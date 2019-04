Mirá las imágenes del accidente hot de Cande Tinelli

Tras bloquear los comentarios en Instagram porque no soportaba más las críticas, Cande Tinelli compartió una insólita imagen y se rió de sí misma.

Hace poco, la "It Girl" cantó en el Lollapalooza y sufrió varias fallas de sonido. Sin embargo, eso no fue todo porque también tuvo un accidente con su vestuario que llamó la atención de sus seguidores.

Se trata del conjunto negro y ajustado que lució la joven ese día y que por poco se le ve su parte más íntima. Lejos de preocuparse, Cande publicó la foto y escribió: "Acá tomando air (Aire). Tranqui, hacía lorca (SIC)”.



Fuente: Diario Show