Belgrano le ganó a Godoy Cruz pero igual descendió

Belgrano de Córdoba descendió a la Primera B Nacional, aunque pudo regalarle un triunfo a su público en la última fecha, al superar por 1 a 0 a Godoy Cruz de Mendoza en su despedida de la Superliga.



Fue el colombiano Mauricio Cuero el que consiguió romper la resistencia que hasta los 32 minutos del segundo tiempo había logrado el arquero visitante Andrés Mehring, pese a que luego no le alcanzó.

Belgrano, dirigido por Diego Osella, había ascendido a Primera División en 2011, en la recordada promoción que mandó a la B Nacional a River.

El pirata necesitaba un triunfo y esperar que Patronato no sume contra Argentinos, y que tanto San Martín de San Juan -ante Talleres- y Tigre -con River- no ganen.