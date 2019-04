Gran cierre del Circuito Nacional en el Delmi

La séptima y última fecha del Circuito Nacional de Beach Voley finalizó ayer en Salta con un clima tan espléndido como la competencia en sí en el estadio Delmi. Y todo se pudo observar por la pantalla de DeporTV.

Hombres y mujeres definieron en una doble jornada que tuvo más de 30 duplas y árbitros nacionales en las tres canchas que posee la Asociación Salteña de Vóley en el predio del polideportivo de calle Ibazeta.

Los chicos iniciaron los pases a semifinales a las 9, con las duplas Bastías-Iturralde y Almeyda-Arballo accediendo a la instancia previa de la final.

Tras estos encuentros llegó el momento de las semis. Bastías-Iturralde ante Saltiva-Mancinelli y Copa-Castilla vs. Almeyda-Arballo. Los finalistas fueron Almeyda-Arballo ante Mancinelli-Saltiva, que terminó 17-21, 21-17 y 12-15, para el festejo de estos últimos.

El tercer puesto, en tanto, fue para Copa-Castilla, que derrotaron a Bastías-Iturralde por 10-12, 21-16 y 15-11.

La definición de los caballeros fue tan apasionante como la de las chicas. En semifinales, que se disputó a las 9.45, Moreno y Najul derrotaron a López Bianchi-Rodríguez, mientras que Rodríguez-Gómez no pudieron con Chocobar-Soto, con parciales 21-13 y 21-18 para estas últimas.

La final se llevó a cabo a las 15 con el gran triunfo de Moreno-Najul ante Chocobar-Soto por 21 a 18 y 21 a 12.

López Bianchi y Rodríguez completaron el podio al derrotar a Rodríguez-Gómez por 21-18 y 21-18.

Con el apoyo de la Federación de Vóleibol Argentina y la Secretaría de Deportes de la Provincia, la ASV logró dejar bien posicionada a Salta ante los ojos del país y los que siguieron los partidos en el resto del mundo.

La tarea no fue sencilla, teniendo en cuenta que en la previa hubo dos días con lluvias que terminaron en diluvio, entre el jueves y la mañana del viernes.

El presidente de la mencionada entidad salteña, Leandro Etchezar, dialogó con El Tribuno y se mostró feliz por el balance de un fin de semana inolvidable para los fanáticos del beach voley.

“Empezamos complicados, tuvimos dos diluvios seguidos y eso implicó que todos tengan que trabajar un montón. Hubo un gran trabajo para dejar las canchas en condiciones y se pudo jugar. Por eso quiero agradecer especialmente a José Ramos, Sandra Galván, Giuliano Mezzagno, Martín Medina, Débora Sánchez y Manuel Toledo, que estuvo con su equipo a cargo de la transmisión, y a un montón de chicos más que trabajaron para que todo salga muy bien. Sseguro que me estoy olvidando de alguno, pero no quería dejar de mencionarlos”, dijo.

La gran cantidad de competidores le dieron un marco único a la última fecha del Circuito Nacional y el titular de la ASV reconoció la presencia de tantos jugadores. “Vinieron parejas de afuera de muy buen nivel, mientras que los chicos de Salta demostraron estar a la altura. Fue un fin de semana an el que todo salió muy bien, los cursos fueron exitosos”.

El beach es una de las ramas del vóley y la actividad crece día a día, pero desde la Asociación Salteña quieren ir paso a paso. “Sé que es nueva y falta difusión. El trabajo es de a poco, progresivo”.

“Todos los que pudieron participar estuvieron muy conformes, los chicos de Salta estuvieron muy contentos, se hicieron muchas cosas para el predio, para mejorar las canchas”.

Es más, Juan Antonio Gutiérrez, presidente de FeVA, se comunicó con Etchezar y lo felicitó por el cierre del torneo.

El crecimiento en arena

Es cierto que las disciplinas en arena crecen, como el vóley, handball, fútbol de playa y otras actividades. De hecho Salta hoy cuenta con un medallista olímpico en beach handball: José Basualdo.

Etchezar sostuvo que “el Comité Olímpico Internacional le dio mucha importancia al beach. Tener un chico como Basualdo en un seleccionado es muy bueno. La apuesta que hizo la provincia en los Juegos de Playa también es muy importante, en nuestras canchas entrenaron los diferentes equipos, como fútbol y rugby de playa, y eso está muy bueno porque nos tenemos que apoyar. Que el beach sea olímpico suma. Nos estamos alineados con otros deportes y ahora hay infraestructura. Por ejemplo, cuando los chicos iban a los Juegos Evita a jugar beach, los entrenamientos eran en el piso”, finalizó.

Salta no detiene su marcha

En el predio del polideportivo salteño se bajó la persiana del Circuito Nacional de Beach Voley tras la disputa de siete fechas.

Sin embargo, Salta no para la pelota. “Nosotros queremos seguir trabajando para que haya competencia en inferiores y para que haya una fecha del Circuito nuevamente en Salta. Creo que cerramos un gran fin de semana”, dijo Leandro Etchezar, presidente de la Asociación Salteña de Vóley a El Tribuno.

Las siete fechas se llevaron a cabo en las localidades de Las Grutas, Cerrito, Allen, Rada Tilly, Bariloche, Mendoza y la final en Salta.

De todas formas, comentaron que deberá haber mejoras en las canchas, especialmente en el drenaje.