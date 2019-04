VIDEO: La emotiva visita de Mirko, el hijo de Marley, a la mujer que lo llevó en su vientre

El 27 de octubre de 2017 nació Mirko, el hijo de Marley. Midió 51 centímetros y pesó 3,200 kilogramos. A raíz de las publicaciones que el conductor hace en sus redes sociales, y porque siempre viajan juntos en Por el Mundo, el pequeño no tardó en convertirse en una auténtica celebridad y superar los tres millones de seguidores en su cuenta en Instagram.

Mirko nació a través del alquiler de un vientre en Los Ángeles. Sobre la madre biológica, Marley contó en su momento, en diálogo con Intrusos: “No la elegí por el pelo o los ojos, sino más que nada por la salud. Hay una especie de árbol genealógico con los antecedentes de las enfermedades de la familia. Encontré una chica que daba con lo que estaba buscando, es una chica de Siberia, Rusia, que vive en los Estados Unidos”. El conductor habló con ella solo unos minutos y por Skype. Pero a quien sí conoció personalmente es a la madre subrogante, quien llevó adelante el embarazo.

Ahora bien, el domingo se emitió el primer programa de la nueva temporada de Por el Mundo, en el que Marley viajó junto a Mirko y Susana Giménez a Sidney. Allí, por supuesto, conocieron las principales atracciones turísticas y algunos de sus paisajes más imponentes. Pero lo que más recordarán el conductor y su hijo no será nada de eso, sino el encuentro que tuvieron con Brittany, la mujer que llevó en su vientre al pequeño.

El conductor y su hijo se encontraron con Brittany en una visita muy emotiva. “Hola, hermoso. Oh, por Dios, está tan grande. No puedo creer que es el mismo bebé. Es tan adorable ...”, dijo la mujer cuando lo vio a Mirko. Él la recibió con una sonrisa y unos instantes después empezó a jugar con los vasos que se encontraban en la mesa y los tiró.

“Tomamos la decisión con mi familia de tenerlo a Mirko porque siempre quisimos ayudar a alguna familia. Siempre ayudamos a chicos, contribuimos, vamos a la Iglesia. Y un día hablamos con mi marido y queríamos hacer algo más para una familia”, contó Brittany.

- Marley: La elección fue mutua porque a mí me presentaron su historia y a ustedes le presentaron la mía, al mismo tiempo.

- Brittany: Ellos nos mandaron fotos de tu familia y me dijeron que teníamos 24 horas para elegirnos mutuamente.

- Marley. Tuvimos una charla vía Skype. Vi que eras una buena persona, que vas a la Iglesia, tenés buen humor. Yo dije: Ella tiene que ser la señora que traiga a luz a Mirko.

- Brittany: Cuando vi tu perfil sabía que eras el indicado, por tu carrera y por todo lo que habías hecho. Nosotros hemos criado niños en los Estados Unidos y adoptamos, pero cuando dije que quería ser subrogante mi marido dijo: Uh, esto es un paso más grande. Mi marido fue mi mano derecha, estuvo conmigo todo el tiempo. Mis hijos no entendían mucho porque eran chicos así que fue fácil con ellos. Mi marido me dijo que había sido una buena decisión.

- Marley: ¿Cuando se hizo la inseminación estabas nerviosa?

- Brittany: Sí, muy nerviosa. Nunca antes habíamos pasado por algo así.

- Marley: ¿Tuviste que tomar muchos medicamentos?

- Brittany: Hice todo lo que tenía que hacer. Fue un poco complicado pero lo hicimos. Cuando me dijeron que estaba lista para la cirugía me emocioné.

- Marley: Nosotros hablamos un montón de todo lo que nos pasaba. ¿Y cómo fue el día que te dijeron que estabas embarazada?

- Brittany: Estaba manejando y recibí una llamada, pero la perdí. Luego me volvieron a llamar y me dijeron que estaba embarazada. Les pregunté: ¿En serio? No me parecía, me sentía normal.

- Marley: Yo estaba caminando escuchando música y siento que vibra el teléfono. Me habían mandado un mensaje que decía: Buenas noticias, hay embarazo. Me quedé como congelado, me acuerdo que estaba escuchando un tema de Sia. No podía creerlo...

Luego, se emitió una nota de Marley caminando por la playa de Sidney junto a Brittany y su marido. El hombre se emocionó al hablar con el conductor y, entre lágrimas, le dijo: “Fue toda una experiencia, nunca habíamos hecho algo así. Fue una bendición del cielo. Te quiero agradecerà Deseamos que saquen leyes así más personas en la Argentina pueden tener la misma bendición que vos tuviste”.

Precisamente, Marley también hizo un pedido en ese sentido: “Queríamos que Mirko se reencontrara con ella y pedir que salga la ley para que gente pueda tener su propia familia. Mujeres, hombres, dos hombres, dos mujeres o un hombre y una mujer que no pueden tener un hijo y así sí lo podrían tener. No hay leyes para eso y en los Estados Unidos sí las hay”.