VIDEO: Asaltaron a una radio mientras hacían un programa por streaming

Tres hombres armados irrumpieron en un estudio de una radio de San Pablo, Brasil, para robarles a los integrantes del programa mientras transmitían en vivo y por streaming. El hecho, considerado como insólito por varios medios locales, sucedió en la noche de martes en la transmisora SOT, ubicada en barrio Jardins, uno de los más exclusivos del estado.

‘Gente, estamos siendo asaltados”, contó al micrófono uno de los presentadores, y la conversación que mantenía con la cantante Grazzi Brasil y otro músico debió ser interrumpida.

Los asaltantes habían llegado hasta el lugar disfrazados de repartidores de comida. Una vez que entraron a la radio, confrontaron al equipo de producción y los invitados, y se llevaron relojes, teléfonos celulares y dos computadoras.

Lo que los delincuentes no sabían es que el asalto estaba siendo transmitido en vivo a los oyentes por una cámara que acompaña cada transmisión con imágenes a través de la web. Según dijo a The Associated Press Fernando Manholer, director general de la radio, los oyentes fueron los primeros que alertaron a la policía, que llegó minutos después y no pudo capturar a los ladrones.