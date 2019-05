Las inferiores de la Liga Salteña se ponen en marcha

Se acabó la larga espera y los chicos vuelven a la competencia. Finalmente la Liga Salteña de Fútbol confirmó que el Torneo de Divisiones Inferiores inaugurará el próximo sábado una nueva temporada, que se jugará en dos etapas: clasificatoria y final.

Los dirigentes de la entidad madre de fútbol salteño terminarán de definir en la jornada de hoy la distribución de las canchas para la primera fecha.

En esta oportunidad la forma de disputa de la competencia juvenil tendrá algunas modificaciones con respecto al torneo que se jugó el año pasado.

Una de las variantes que tiene la nueva edición del campeonato de inferiores, los 17 clubes participantes fueron distribuidos en tres zonas, dos de seis equipos (1,2) y una de cinco (3). Los cruces serán de ida y vuelta.

Clasificarán a la siguiente instancia (Copa Campeonato) los cuatro mejores ubicados en las posiciones de la zona 1 y 2, y los dos primeros de la zona 3. En esta fase se enfrentarán a una sola rueda todos contra todos y mediante una tabla se proclamará el campeón de cada categoría.

Paralelamente se jugará la Copa de Plata, en la cual participarán lo equipos que finalizaron en etapa clasificatoria cuartos y quintos de la zona 1 y 2, y del tercero al quinto puesto de la zona 3. La forma de disputa y definición será la misma de la Copa Campeonato.

Los equipos trabajan sin descanso para llegar de la mejor manera al inicio de una nueva temporada del torneo de inferiores.

Primera fecha:

Zona 1

Libertad vs. Gimnasia

C. Norte vs. Argentinos

S. Antonio vs. San Martín



Zona 2

V° Primavera vs. Mitre

Pellegrini vs. Sanidad

Juventud vs. Cachorros

Zona 3

Unión vs. Peñarol

San Fco. vs. Atl. Salta

Libre: Atlas