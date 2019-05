El color de "La Clásica", una carrera histórica

No solo es la carrera más antigua de la Argentina, sino que además desde sus comienzos, en 1931, los salteños la toman como propia y la competencia suele tener una gran cantidad de espectadores en el total de los 25 kilómetros del circuito.

Los tramos de mayor afluencia de público fueron la zona del Monumento a Güemes, avenida Arenales a la altura del barrio La Loma, la zona de Villa Primavera en calle Usandivaras y en la avenida Independencia que contó, como siempre, con las banderas de “La Villa” San Antonio.

Y como en cada 1º de Mayo, además de las bicicletas y el público, las ollas de locro también estuvieron presentes.

Al 500 de la avenida Independencia, en el taller de Ariel Gallego, se juntó una gran cantidad de comensales. La comida fue gratuita para todos los vecinos gracias a la colaboración de muchas personas.

El público disfrutó del “pulsudo” locro y también de la apasionante definición. Además, en la pared del local, un gran mural hizo referencia por segundo año consecutivo a la Clásica 1º de Mayo.

La influencia de la gente

Fiorella Malaspina, la ganadora en damas e integrante de la Selección Argentina, reconoció que la gente fue responsable en su gran victoria.

“Fue una competencia durísima, se disfrutó mucho y la energía de la gente me apoyó para poder ganar. Sinceramente le doy gracias a la ciudad por brindar este cariño”. Y agregó que el tramo que más la sorprendió fue “entrando a la meta, por la cantidad de gente que había. Eso sin dudas me ayudó a ganar”.

Nicolás Tivani también habló del público salteño tras su consagración. “Hubo mucha gente, se hace complicada la carrera por la seguridad, pero se disfrutó mucho porque es una Clásica muy especial. Siempre quise ganar esta carrera y por suerte se me dio. Toda la competencia fue complicada y es una alegría para la agrupación haber ganado”, cerró.



Federico Gómez, quien llegó a lo más alto del podio en juveniles, dijo a El Tribuno que “fue una jornada muy linda, se me dio, me pude escapar del resto y me sentía muy bien. Le quiero dar gracias a mi equipo y dedicarle esto a mi familia”.

Juan Curuchet, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2004, quien hoy está a cargo de la logística de la carrera, comentó a este diario: “Es un gusto estar en esta edición, porque es la carrera más importante que tiene el calendario argentino”.

Sobre la cantidad de participantes y situación actual del ciclismo en el país, sostuvo: “Es un deporte caro practicado por gente humilde. No estamos en el mejor momento de la Argentina y es difícil que una familia pueda mantener a ciclistas”.