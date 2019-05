Olivares criticó al Gobierno riojano en una entrevista

El diputado nacional radical Héctor Olivares, que se encuentra en grave estado de salud luego de recibir un disparo de un atacante desconocido poco antes de las 7 de ayer, brindó una entrevista a la Televisión Pública, exactamente 24 horas antes del ataque. Allí, cuestionó al gobernador de La Rioja, Sergio Casas, por no fijar fecha de las elecciones, y defendió la convocatoria al diálogo que impulsó el presidente Mauricio Macri.

"La Rioja es la única provincia del país que no tiene calendario electoral. No tenemos la certeza de por qué el gobernador suspendió las elecciones, que estaban previstas para el 12 de mayo", afirmó el diputado. "Nosotros tenemos candidato, estamos trabajando", afirmó con relación a Julio Martínez, compañero y amigo de Olivares, que se quebró en llanto cuando lo consultaron en radio La Red sobre lo que había sucedido: "No se entiende", llegó a decir.

"Estamos recorriendo la provincia, dejando el mensaje, estamos dispuestos a enfrentar a quien sea en la elección, cuando sea, creo que el 10 de diciembre va a cambiar el signo político de la provincia después de 36 años", afirmó Olivares en el reportaje.

Por otro lado, se refirió a la convocatoria al diálogo por parte del Gobierno a la oposición, la Iglesia, el sindicalismo y los empresarios.

"Siempre es oportuno el diálogo, a través de una buena conversación se construye y a través del consenso se crece y se pueden solucionar errores", planteó.

"Apelo a la voluntad política de toda la dirigencia del país, los argentinos necesitamos que haya acuerdos políticos de gobernabilidad que den certeza a los argentinos. Vamos a apoyar todo tipo de diálogo que generen consensos en políticas públicas", afirmó en la entrevista televisiva del miércoles.

En la Cámara

La última participación legislativa del diputado de La Rioja fue el miércoles en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara Baja, donde se discute el proyecto de la ley antibarras.

En ese encuentro de comisiones también participaron el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, y el extitular de Independiente de Avellaneda Javier Cantero.

Esta ley propone combatir la violencia en el fútbol y castigar a los barrabravas.

El proyecto de ley dice en sus páginas que aquellos que realicen intimidaciones individuales o grupales, con el agravante del uso de armas de fuego, podrían recibir entre tres y doce años de prisión.

A raíz de esta participación del diputado Olivares, ayer, apenas conocido el luctuoso incidente frente al Congreso, se sospechó que se trataba de "un ataque mafioso por parte de barrabravas".

Sin embargo, anoche, la hipótesis de un atentado o de reacciones de índole política estaba prácticamente desalentada.

En cambio, el Gobierno y los investigadores se inclinaban por una acción "personal" contra el infortunado ingeniero Miguel Yadón.