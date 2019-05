Velasco se retiró como entrenador, pero seguirá en el vóley

El presidente de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), Juan Antonio Gutiérrez, aseguró -después de conocerse la decisión de Julio Velasco de retirarse como entrenador- que "se retira de la cancha pero seguramente no del vóley, tengo entendido que va a seguir como coordinador de la actividad".

"Velasco es una persona que ha dejado muchísimo y ojalá que aparezca nuevamente en algún equipo. Sus años en la Argentina han sido muy positivos para nuestro deporte y no tenemos sino palabras de agradecimiento", expresó Gutiérrez.

"Esperemos que la decisión que haya tomado le sirva para los nuevos proyectos que tiene desde el punto de vista de la coordinación. Tengo esa información aunque todavía no he hablado con él. Mantenemos muy buen vínculo de su paso por la Argentina y de la imagen que tienen los técnicos argentinos en el mundo a través de su gestión", sostuvo el dirigente, que contó con Velasco como entrenador principal de la Selección masculina entre 2014 y 2018.

El retiro de Velasco tuvo más repercusiones en redes sociales. El jugador Santiago Darraidou escribió en Twitter: "Primero vino a cerrar una cuenta pendiente a la Argentina y después se retiró en su casa, mis mayores respetos al mejor de todos, mucho más que un técnico don Julio Velasco".

Claudio Morresi, ex secretario de Deportes, también se manifestó en Twitter: "Se retiró Julio Velasco. Inmenso entrenador que sobrevivió a la Dictadura" y copió una frase del platense: "Con el golpe no pude ir más a la facultad cuando me faltaba seis exámenes, había sido activista y presidente del centro de estudiantes. Empecé a entrenar como una manera de esconderme y de ganar dinero".